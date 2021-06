Concepción Huerta, la artista sonora, compositora y fotógrafa experimental comparte su nuevo EP, Memorias suspendidas; en colaboración con el también músico y productor José Orozco Mora.

Concepción tiene una larga trayectoria con procesos experimentales, la artista oriunda de la CDMX oscila entre una de las mayores exponentes de esta corriente sonora no solo en la ciudad, sino en todo el país. A través no solo de la música, sino de la fotografía; Huerta ha dejado en claro que lo suyo no es para nada convencional y con Memorias suspendidas nos lo restriega en la cara una vez más.

Después de la publicación de su EP en 2019, Personal territories, Concepción nos dejo con la piel erizada y seguido de su presentación en MUTEK ese mismo año no quedó duda alguna del gran proceso compositivo que esta citadina es capaz de lograr. Para ello, este año nos deja una vez más con la misma sensación, pero ahora con la colaboración de José Orozco Mora; otra pieza importantísima de este género en nuestro país.

Memorias suspendidas es música profunda, emocional y contiene un gran dinamismo de frecuencias. Como es sabido, Huerta busca las cualidades físicas de los sonidos, pero lograr esto no es tarea sencilla. A través de procesos análogos que nos recuerdan al resultado granular de una fotografía, Concepción manipula estos sonidos como si se tratase de un proceso de revelado; donde crea grandes atmosferas que van desde el ambient y el noise. Además, con la gran producción de José, da como resultado este encuentro sonoro atemporal.

“Con las grabaciones de Memorias suspendidas intentamos crear un diálogo especial entre nosotros, incorporando la idea del sonido como una presencia única y al mismo tiempo reflexionando sobre la efímera temporalidad de este encuentro sonoro. Exploramos nuestra idea de sonar estos momentos suspendido en un tiempo alterno y creado por nosotros”, comenta el dúo.

Escucha Memorias suspendidas en Bandcamp o adquiere el casete por $150 pesos.

Crédito foto de portada: cortesía