Concepción Huerta & Hara Alonso: “¿Se extinguirá el artista como otras especies animales?”

Hay trabajos con largos tiempos de cocción. A veces porque el autor así lo decide; otras porque se encuentra sometido a decisiones o tiempos de terceros. Cuando se trata de los últimos, el resultado adquiere un valor extra, se le disfruta más porque se le ha esperado con ansias. Es el caso de Towards the melancholy of a future, la más reciente producción de Concepción Huerta realizada en conjunción con la pianista hispana Hara Alonso y resultado de una residencia de una semana en los estudios IMS de Estocolmo, Suecia, con apoyo de una beca del Swedish Arts Grants Commitee.

Desde Holanda, país en donde lleva a cabo un programa en Sonología en el conservatorio de Ámsterdam, Huerta nos cuenta de la génesis y pormenores de esta grabación que actualmente circula en formato de cinta.

Concepción Huerta & Hara Alonso / Towards the melancholy of a future / Superpang, 2024

“En octubre del 2023 Hara y yo nos encontramos en el estudio para trabajar. El disco se trata un poco de las técnicas extendidas de la cinta magnética; ella, con sus procesos, pasó la cinta magnética por un piano abierto y creó esta serie de resonancias que enviamos a la 4 tracks para procesarle y crear todos los cortes del álbum. Hara, quien además realizó la mezcla, hizo estos procesos en cinta y todos los sonidos que ella creó, los grabé en cinta magnética, metí feedbacks y fui creando una composición a partir de esos sonidos”.

Huerta y Hara se reunieron y decidieron “explorar la materialidad y la memoria dentro de la cinta magnética y las vibraciones que esto genera. Prácticamente, de una u otra forma, nuestra expresión y composición se vio afectada por todos los acontecimientos que tuvieron lugar a partir del año pasado cuando inició el genocidio en Palestina. Siento que nuestro disco está impregnado un poco de todos estos acontecimientos que han sido dolorosos para la humanidad”.

Lucía Hinojosa, poeta, artista sonora y autora del poema de donde tomaron el título del álbum, escribe a propósito de éste: “El material sonoro creado por Concepción Huerta & Hara Alonso surge de un encuentro de cuidado y reparación espiritual. Estos paisajes sonoros nos conducen a la radical apertura de las artistas hacia las catástrofes políticas y emocionales actuales, su profundo compromiso con la escucha en una práctica curativa […] ¿Cómo podemos encontrar espacios de sanación cuando estamos ahogados en dolor? ¿Puede despertarnos la melancolía? ¿Se extinguirá el artista como otras especies animales? Estos caminos sonoros nos conducen a la imprevisibilidad de un futuro que nos pide que permanezcamos juntos, que nos unamos para poder luchar con el espíritu, una mirada periférica y con el rugido de la nostalgia”.

Foto por Erik Mares

Towards the melancholy of a future arranca con “Memoria”, track de inicio sombrío, a ello se suma la dificultad de aislar los sonidos, pero al avanzar el corte la claridad nunca llega. Tal vez no se siente la opresión inicial, pero tampoco puedo hablar de un relajamiento. En “The artist might die” hay una voz ⎯Heba Habib, quien recita un poema de Menna el kiey⎯ que, efectivamente, proviene de otro lugar, es un retrato de la memoria y la música, es como un oleaje que la sostiene, a veces las cubre un poco, otras la acompaña rítmicamente para luego posicionarse en la superficie; la música se convierte en un loop por encima, porque el fondo se mueve, cual neblina que avanza paulatinamente.

En “Corrientes invisibles” el oráculo ha hablado y algo se insinúa en el horizonte, pero a juzgar por su “voz”, esto es oscuro, mientras “Del sindicato de la nostalgia” es el corte más largo y en él aflora el dolor. El piano aquí es más claro, minimal en ciertos pasajes, pero el track es de aflicción, de la tristeza por lo perdido. Hay sonidos aquí que parecen lamentos resignados, gritos contenidos, pero su realización lo convierte en uno de los mejores cortes del álbum, mientras “Migratory winds”, el tema final me resulta tétrico con esos sonidos de puertas chirriantes, cuerpos que avanzan, cascabeleos, una atmósfera que enchina el cuero.

Hara Alonso cuenta: “Este proyecto comenzó de forma muy natural el año pasado mientras hablábamos de nuestras prácticas sonoras con cintas, Concepción con casetes y yo con VHS para tocar las cuerdas del piano. Este material que se resiste a quedar obsoleto contiene ⎯en una superficie resbaladiza⎯ mucha información oculta. Durante la residencia exploramos varias técnicas de grabación, desde el piano hasta los magnetófonos y descubrimos cómo estos procesos cambiaban enormemente la calidad del sonido original, convirtiéndolo en otra cosa, una especie de recuerdo, un sueño. Muchas horas grabando y probando diferentes loops de casete, velocidades, ecualizaciones… y al final nos dimos cuenta de que teníamos un disco. Esta música está impregnada de nuestras conversaciones, nuestro estado emocional, nuestros miedos y nuestras esperanzas”.

Foto por Erik Mares

Para Concepción Huerta, Towards the melancholy of a future está cargado de nostalgia. Desde mi escucha, es una obra oscura, casi tétrica, pero ella lo cuenta así: “Como trabajamos el material durante un periodo turbulento, el disco se impregnó de estos acontecimientos. Tú dices que es tétrico, pero a mí los sonidos me generan una melancolía, siento como si el instrumento y el material fuera una memoria muy particular de un tiempo y se quedara impregnada. A eso me refiero con la nostalgia, pero más que nostalgia es como la melancolía de un mundo mejor, de un futuro más sostenible y cuidado, más humano. Es a lo que se refiere el título”.

Huerta y Alonso presentaron el disco, aun cuando no había salido a la venta, en octubre como inicio de las actividades del XX aniversario de Mutek en colaboración con el Centro Cultural de España. “Fue increíble por la unión de todas las fuerzas. Fue nuestra primera presentación en directo después de un año de haberlo compuesto, fue una memoria del proceso que vivimos haciendo la residencia y también invitamos a Milena Pafundi a hacer la iluminación, ella terminó de cerrar mucho la narrativa del disco. Para mí siempre es muy especial presentarme en México, pero esta vez lo fue más porque es un disco muy bello, melancólico, que intenta de alguna manera hacer una especia de memoria en la historia de estos tiempos y acompañar un poco con los sonidos estos duros momentos”, concluye Concepción Huerta.

Foto por Viri Delfino

