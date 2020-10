Chus Martínez presenta Cómo hacerse cosquillas a unx mismx.

Como parte del seminario Cultura y Pensamiento Contemporáneo de la ESARQ (Escuela de Arquitectura y Artes Visuales) Chus Martínez estará impartiendo el módulo referente al cosquilleo.

Chus Martínez es curadora directora del Institute of Arte del FHNW Academy of Arte and Design de Basilea (Suiza), Fue curadora de Museo del Barrio de Nueva York,​ miembro del Core Agent Group de Documenta 13, ha participado en la Bienal de Venecia, Sao Paulo y curado varias exposiciones en las que se incluye el Museo de Reina Sofía de Madrid y más.

No te pierdas el módulo Cómo hacerse cosquillas a unx mismx por Chus Martínez el próximo 17 de Octubre toda la info en este LINK.