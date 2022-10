Listo para avanzar con el lanzamiento de un vinil donde se concentren los temas que a la fecha ha dado conocer, Combo Movox pone bajo la luz un sencillo más: “Ya no quiero entregar mi corazón”. La canción forma parte de una camada de cinco composiciones nuevas, las cuales se sumarán a las ocho que ya existen; de este modo la llegada de un álbum se advierte cercana.

“Yo no quiero apagar mi fuego, para lo tibio ya no tengo tiempo”; así canta Zaira Franco, avisando que esta vez no será tomada desprevenida y que para jugar al amor no está dispuesta. A la par de la línea vocal y, claro, la labor del Sr. González en programación, coros, teclados y percusiones, “Ya no quiero entregar mi corazón” presume una plantilla de músicos de primer orden: Fratta (bajo), Eduardo Dyer (piano), Iker Moranchel (guitarra) y Santiago Ortiz (batería). El resultado, un blues desobediente que ignora ortodoxias.

Al mando de Combo Movox, tanto González como Franco han ido a la caza de una química sonora ausente de prejuicios, así como distante de las reglas que la industria musical suele dictar. La suya es una carrera sin amarras que obedece a sus instintos estéticos y hambre creadora. “Ya no quiero entregar mi corazón”, con su desgarrado perfil sosegado por tonalidades sintéticas, ayuda a entender los alcances de la dupla y prepara el camino para nuevas sorpresas.

Mantente atento de los movimientos de Combo Movox siguiendo sus redes sociales. Mientras el mencionado vinil aparece, escucha “Ya no quiero entregar mi corazón”: