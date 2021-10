Coldplay ha anunciado que para 2022 emprenderá una gira por Latinoamérica en promoción de su próximo álbum de estudio y, como era de esperarse, México está incluido.

Luego de que el pasado 12 de octubre, la agrupación liderada por Chris Martin utilizara nuestro querido WTC para revelar las fechas de su siguiente gira mundial, el día de hoy recibimos la gran noticia de que también hará parada en tierras mexas para ofrecer tres diferentes conciertos.

El Music of the Spheres World Tour llegará a nuestro país el 25 de marzo al Estadio BBVA de Monterrey. Posteriormente, la fiesta continuará con un show en 29 del mismo mes en el Estadio Akron de Guadalajara y finalmente, el 3 de abril se despedirán en el mítico Foro Sol de la Ciudad de México. Cabe mencionar que en todas las fechas tendrán como invitada especial a H.E.R.

Según se anunció, la preventa Citibanamex para los tres conciertos del llevará a cabo el 19 y 20 de octubre a través de la Red de Ticketmaster. Mientras que la venta general de boletos comenzará a partir del 21 de octubre, así que es momento de romper el cochinito porque seguramente, los boletos volarán.

Actualización:

Debido a la gran demanda que tuvo la preventa, Coldplay ha anunciado una fecha más para la Ciudad de México. Así que si te quedaste sin entradas, que no cunda el pánico, ya que la banda también se presentará el 4 de abril de 2022 en el Foro Sol y los boletos ya se encuentran disponibles a través de sitio de Ticketmaster.

Esta visita marcará el regreso de Coldplay a nuestro país luego de seis años. Y su principal objetivo será presentarnos por primera vez en vivo los temas que conformarán su nuevo material discográfico Music of the Spheres, el cual se planea que vea luz el próximo 15 de octubre.

Toda la información sobre sus presentaciones en México la puedes consultar en el website de Ticketmaster y para que te vayas preparando, te dejamos a continuación el sencillo que hicieron en colaboración con BTS, “My universe”.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.