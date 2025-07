Cold Slither: Del mundo ficticio de ‘G.I. Joe’ a la cruda realidad

El mundo de los cómics va mucho más allá de los superhéroes con poderes fantásticos, los personajes de Disney o las aventuras de Archie. Hay historietas de todo tipo, y una que ha sido tremendamente popular en Estados Unidos es G.I. Joe, presente en cada década desde los años 40 hasta la fecha. De las páginas entintadas brincó a los muñecos de acción y en los 80 a la pantalla chica. En México era accecible para quienes tenían televisión por cable o antena parabólica y, recordemos, entonces no existían las decenas de opciones que tenemos hoy para ver televisión. Aún así, la historieta, la serie animada y los juguetes eran populares.

La primera saga en formato caricatura salió al aire entre 1983 y 1986. En diciembre de 1985, una de las historias, G.I. Joe: A real american hero, transformó a un puñado de mercenarios y cuasi delincuentes llamados los Dreadnocks en una banda de heavy metal llamada Cold Slither que en este tiempo lanzaría un sencillo al mercado. Era una banda ficticia, pero el tema tuvo su impacto. Cuarenta años más tarde y gracias a la perseverancia de un Gerardo Martínez, líder del sello Reigning Phoenix Music (RPM), Cold Slither es una banda real que tiene un disco larga duración listo para salir al mercado.

La banda está liderada por Gustavo “Gus” Ríos, conocido en los círculos del metal extremo por su participación en bandas como Malevolent Creation, Gruesome y el tributo a Death, Left To Die, además de ser un gran fan del cómic y la serie animada. “Nunca me perdía un episodio. Crecí rodeado de mucho caos y violencia y para mí, G.I. Joe y Transformers eran mi escape de la realidad. También aprendí muchas lecciones de vida y valores como honestidad y valentía, aptitudes que han estado conmigo toda la vida”

Gus escribió y grabó toda la música. No fue un proceso de composición tipo democracia donde todos o la mayoría de los miembros de una banda aportan ideas. De entrada, Cold Slither no era un banda tradicional, sino el proyecto de un sello discográfico que trata sobre una marca registrada y ampliamente relacionada a Hasbro, la empresa juguetera. Con eso en mente, ¿a quién le rendía cuentas Gus, a Hasbro o Reigning Phoenix Music? “Solo trato con Gerardo Martínez de Reigning Phoenix. Él tiene el contacto que Hasbro. Todo esto fue idea suya. Hizo que todo sucediera y es que nos conocemos de tiempo atrás, cuando él trabajaba en Nuclear Blast. Él sabía que podía hacer todo por mí cuenta, porque toco varios instrumentos. Después vino la chamba real. Primero tuve que inventar los títulos de las canciones, esperar que los aprobaran porque, obviamente Hasbro no quiere una canción llamada ‘Corté la cabeza de GI Joe’ o algo brutal, tenía que encajar con lo que es la franquicia”.

“Luego tuve que enviar todas las letras, todo esto lo hizo un proceso de composición realmente genial, porque una vez que tuve las letras y los títulos de las canciones, entonces empecé a sentir la música, y ahí no dijeron nada, me dieron total libertad. Ya cuando me dieron el visto bueno con los primeros dos demos seguí una misma línea, quería que fuera lo suficientemente heavy metal para que, personas como yo que son fans de G.I. Joe y además son metaleros, tengan elementos suficientes para que esto les parezca genial, pero también quise hacerlo lo suficientemente accesible para que, si solo eres fan de G.I, Joe y no necesariamente fan del metal, todavía sea disfrutable para ti. Pensé en el fenómeno Metallica, que tiene muchos fans que no son necesariamente metaleros pero les encanta la banda. Ahí es donde quise ubicarlo musicalmente”.

Gus ha tocado con muchas bandas, todas extremas y todas cuentan con alguna discográfica detrás. ¿Ayuda trabajar con ellos? “Yo creo que sí pero tengo una explicación para ello. Cuando empiezas, aunque tengas una banda excelente, aunque seas el próximo Slayer, cuando haces las cosas por ti mismo es muy difícil que alguien sepa de ti, sobre todo porque allá afuera hay un océano de bandas, pero si sacas un disco con RPM o Relapse o Nuclear Blast o Century Media, automáticamente te van a reseñar en todas las revistas, vas a hacer entrevistas en video, vas a ser expuesto de manera mucho más clara y grande que si lo haces por tu cuenta. Claro, si lo haces por tu cuenta te quedas con todo el dinero, pero eso solo sucede si la gente se entera de que existes, así que, en términos de marketing, sí, en mi opinión, las compañías discográficas siguen siendo muy importantes. Hay excepciones, como tener tu propio estudio de grabación o tener todo el dinero que se requiere para grabar un disco, porque en la actualidad la compañía discográfica todavía te da el dinero para grabar, es mucho menos de lo que solía ser, pero aún sucede. En el caso de Gruesome, por ejemplo, todos somos ingenieros, así que podemos hacer discos que suenen bien con el presupuesto que nos asigna Relapse Records”.

Todo esto parece correcto para las bandas que salen de gira, porque es una buena manera de apoyar el disco, pero en este caso, ¿cómo será la promoción más allá de lo que pueda hacer el sello? “Vamos a tocarlo en vivo el 24 de julio en la Comic Con de San Diego”. Aquí es importante destacar que para esa fecha, Cold Slither será efectivamente una banda funcional. Gus está como guitarrista y cantante, Ross Sublet, de Exhumed y Ghoul será el bajista, Andy Selway de KMFDM será el baterista y Matt Harvey de Exhumed y Gruesome será el guitarrista. “Y todo mundo me pregunta si habrá una gira. Bueno, la respuesta es que tanto RPM como Hasbro son empresas que quieren hacer dinero. Gerardo es un gran fan de G.I. Joe, es el orquestador de todo esto y lo hace desde un lugar de amor y respeto por G.I.Joe, él y yo vemos esto como si fuéramos dos niños todavía. Pero si hay demanda por la música, si de pronto el disco se vende bien o hay una gran cantidad de escuchas digitales y los promotores comienzan a preguntar, habrá que plantearlo. Como sea, Hasbro querrá una parte del ingreso porque son dueños de la propiedad intelectual de G.I. Joe, entonces, si ellos y el sello deciden armar un tour de 30 días será porque creen que pueden hacer dinero. Al final dependerá de la respuesta de la gente. Claro, tendríamos que acomodarnos en medio de las actividades de Exhumed, Gruesome y Left To Die en algún punto del siguiente año”.

En los 80, cuando no existía internet y el sí o sí para enterarse de lo que pasaba en el mundo del metal eran las revistas, existía una idea promocional de poner un CD recopilatorio con varias bandas de diversos sellos acompañando la revista. ¿Sería posible pensar en algo similar con los muñecos de G.I. Joe? Es decir, ¿adjuntar el disco con algún muñeco relativo a la historia de los Dreadnocks? “Por ahora solo puedo decir que se está trabajando algo en ese sentido. Es una idea que se va a concretar, pero aún no puedo dar más detalles”.

Veremos en qué acaba pero mientras, Cold Slither y Reigning Phoenix Music tienen listo el disco y en todo caso, aunque sea meramente por el placer del coleccionismo, es muy probable que inicie su viaje con éxito. Estará disponible a partir del viernes 25 de julio.

*También te puede interesar: Fumes: “Un black metal más agresivo, rápido y crudo”