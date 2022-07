El día de ayer nos cayó del cielo la nueva temporada de Call of Duty (COD) Mobile, esta temporada titulada “To the skies” o ” Hasta el cielo” en español integra nuevas funcionalidades que sorprenden bastante como es el caso de la batalla en aire, ya que los jugadores de Battle Royale pueden surcar los cielos y luchar con otros pilotos en aviones de combate JACKAL utilizando misiles y ametralladoras Gatling.

Pero si hay un combate aéreo, no se podía quedar de lado el contra ataque desde tierra; los nuevos jets no son la única forma de pelear en Battle Royale; Las nuevas armas antiaéreas ubicadas alrededor del mapa brindan apoyo de artillería desde tierra para contraatacar a los pilotos en los cielos en esta actualización de COD Mobile.

Otra novedad de la versión para celular de COD es la integración del mapa Favela, ubicación que vimos por última vez en Call of Duty Ghosts. Favela está ambientada en los barrios marginales de Río de Janeiro. Como un mapa de varios niveles, presenta edificios altos para francotiradores, callejones para batallas cuerpo a cuerpo y un campo de fútbol abierto que está listo para batallas épicas.

Así que apúrate a hacer tus deberes para dedicar el fin de semana completo a COD Mobile porque estas novedades están bastante cool y nos ofrecen una verdadera expansión al formato del juego.

