CocoRosie: de la apología de la rareza al hip-hop mutante

¿Cuántas veces se ha intentado establecer qué puede ser hi-hop y qué no? Diversas figuras han tratado de imponer un canon, aunque por fortuna existen disidentes que se apartan de los moldes y ejercen su derecho a transgredir y modificar… unas de ellas son el dueto CocoRosie, siempre tendientes a la apología de la rareza.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Para arribar a su octavo álbum, Sierra y Bianca Casady terminan con una brecha de 5 años y arremeten con 11 canciones y un interludio de lo que se tendría que entender como hip-hop mutante, una variante en la que ese freak pop que las caracteriza aparece mezclado con bases rítmicas y fraseos más cercanos al mundo del rap.

Algo que queda establecido desde la inicial “Wait For Me” y su estructura, más allá de que exista una voz muy finita -como de soprano- introduciéndonos a ese entorno excéntrico que tanto fascina a las hermanas. Algo similar ocurre con “Yesterday”, que se deja ir con un flujo verbal muy sedoso, pero que alude a la problemática complejidad de las familias rotas.

Para consolidar mi apuesta por definir a Little Death Wishes como un disco de hip-hop mutante, tengo de mi parte a “Girl In Town”, que incluye la participación de Chance The Rapper, el célebre rapero de Chicago, quien no tiene dificultad en insertar su estilo en una de las canciones más transparentes de CocoRosie, casi siempre tendientes al barroquismo más oscuro.

En sentido contrario, la pieza que toma un rumbo muy distinto es “Cut Stitch Scar”, que se decanta por ser un poderoso pop electrónico que arranca sin concesiones, para luego tener momentos de remanso, un contraste que les encanta las hermanas y que al respecto de la canción han dicho: “toca el núcleo mismo de nuestra rebeldía universal y la naturaleza precaria y preciosa del ser humano“.

Apenas el año pasado reeditaron su disco debut La Maison de Mon Rêve, que cumplía 20 años y, al compararlo con Little Death Wishes, se puede notar lo mucho que ha evolucionado CocoRosie… ya no están cercanas al low-fi, esta producción es una de las más ambiciosas en cuanto a técnica y tenemos a “Least I Have You” para ratificarlo a través de sus quiebres rítmicos, sintes exultantes y una narrativa alrededor de lo que significa la hermandad.

CocoRosie han conseguido renovarse sin perder identidad… en su hip-hop mutante caben los xilófonos de siempre y los juegos vocales son más variados al ir de esos parajes de fantasía al rapeo, lo que implica un registro más grave y aireado. Componen mejor y las canciones son más contundentes… todo para ir para adelante y eso es necesario que lo descubra el mundo entero.

