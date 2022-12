Se ha compartido el tráiler oficial de Cocaine bear, la nueva película de Universal Pictures dirigida por Elizabeth Banks.

Inspirada en una historia real, Cocaine bear cuenta el accidente aéreo que tuvo un traficante de drogas en 1985 y cómo un oso negro descubre que algunas sustancias ilícitas no son tan buenas como parecen. Por lo que se muestra en el tráiler, la cinta presentará diferentes historias que al final tienen un común denominador: todos huyen del oso cocainómano asesino.

El elenco de este proyecto está conformado por Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) , Kristofer Hivju (Game of Thrones), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) y el recién llegado Scott Seiss. Además, cuenta con una actuación póstuma de Ray Liotta.

Cocaine bear llegará a las salas de cine el próximo 24 de febrero, pero por ahora ya puedes checar un adelanto a continuación:

Foto de portada vía YouTube.