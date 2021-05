Netflix ha liberado un teaser de la próxima temporada de Cobra kai, su exitosa serie spin-off de Karate kid, con el que anuncian el regreso de Terry Silver.

Luego de muchas especulaciones entre los fans, finalmente se ha confirmado que el icónico villano de la franquicia formará parte de esta cuarta temporada de la serie, nuevamente interpretado por el actor Thomas Ian Griffith.

El pequeño clip muestra a Terry Silver con su característica cola de caballo, de espaldas a la cámara. Mientras que en voz en off se escucha su famoso diálogo: “Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede pelear. Si un hombre no puede ver, no puede pelear. Situaciones extremas, requieren medidas extremas.”

Hablando de su regreso como Terry Silver, Griffith le dijo a Entertainment Weekly: “Nunca imaginé que volvería a interpretar este papel, pero que oportunidad tan increíble para completar el ciclo de Terry Silver. Cuando dicen que Cobra kai nunca muere, lo dicen en serio.”

Cobra kai está situada 34 años después del torneo All Valley Karate, realizado durante la primera película de Karate kid. En ella se le da seguimiento a la icónica rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka).

La cuarta temporada de Cobra kai terminó recientemente su producción. Sin embargo, aún no se ha anunciado una posible fecha de lanzamiento.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.