Compañías productoras de eventos, encargadas de construir los grandes escenarios de conciertos como Coachella, han decidido enfocarse en armar carpas de triaje de coronavirus. Así como también estarán realizando estructuras temporales de hospitales en Estados Unidos para apoyar la lucha contra COVID-19.

Según indica un medio estadounidense, Choura Events y Gallagher Staging son las compañías que están poniendo de su mano de obra y experiencia para ayudar en estos momentos difíciles. Ambas firmas se han dado a conocer por ser la mente maestra detrás de los escenarios de Coachella y otros grandes conciertos.

Choura Events ya ha estado construyendo carpas de triaje en el Centro Médico Regional del condado de Orange en California. Esto como una prevención de que en las próximas semanas aumente el número de pacientes contagiados de Coronavirus. Por el momento, ya son cuatro de estas aldeas médicas que la firma de Ryan Choura ha construido en Los Ángeles.

En una entrevista, Ryan comentó:

Pasamos muy rápido a ser un equipo de ayuda en caso de desastres. Si no supiera como hacer Coachella, no hubiera podido hacer este hospital. He visto pacientes venir aquí y ver cómo lucen. Esto es real y tenemos que movernos.