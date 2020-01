Coachella dio a conocer el cartel de su edición número 21 y no podríamos estar más emocionados. Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean serán los encargados de cerrar el festival de Indio este 2020.

Esta noticia es un verdadero deleite para los fanáticos de la música, de eso no hay duda. Lo que este año llama la atención es la participación de uno de los músicos mexicanos más polémicos de los últimos tiempos.

Oh sí, estamos hablando del mismísimo Ed Maverick. El músico de Chihuahua representará a México en la próxima edición del festival más grande de Estados Unidos. Los haters sufrirán al enterarse de esta nueva noticia.

El anuncio llegó después de que Ed Maverick se tomara un descanso de las redes sociales por los innumerables ataques que el cantautor recibía. Todos lo sabemos, este morro sad se ha convertido en un meme total.

Aún así, la música habla por si sola y Coachella recibirá al músico en su edición 2020. Esto sucederá los 10, 11 y 12 de abril en el primer fin de semana del festival y el 17, 18 y 19 de abril. ¿Quién se lanzará a escuchar Fuentes de Ortiz en Indio, California?

