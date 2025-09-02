CMAT: el pop más brillante e inteligente viene desde EURO-COUNTRY

EURO-COUNTRY de la irlandesa CMAT es un disco valioso porque en él encontramos a una popstar que se queja y reniega de los sacrificios que tal rol lleva consigo, además porque se trata de una obra que no evade temas importantes -como los socio-políticos-, aun al moverse dentro del género y por si fuera poco, dado que se esfuerza con dar con las mejores canciones posibles.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aquí entrega una docena de piezas de entre las cuales cuando menos una terna resulta sobresaliente… comenzando por “Jamie Oliver Petrol Station”, que tiene al mediático chef inglés en el centro del asunto; recordemos que el cocinero le ganó una demanda a una cadena internacional de hamburguesas demostrando el casi nulo valor nutricional de sus productos, pero además se ha encumbrado porque enseña a cocinar con poco productos y de bajo presupuesto más allá de ser un trotamundos.

Resulta que CMAT encontraba su línea alimentos durante cada parada de su pasada gira y le terminó por agarrar odio; al final la propia cantante reflexiona: “No seas tan zorra, piensa que tiene hijos”… hay mucho sentido del humor en una pieza que arrasa con el tipo al que se le ha dedicado y que atasca los estantes de las gasolineras.

Musicalmente, es rock pop que gana en intensidad y concebido para los directos… posee potencia y contundencia, no se le puede pedir más a la melodía. Algo que se repite de principio a fin en EURO-COUNTRY: la búsqueda de formas de decir las cosas.

Porque luego vamos al tema que le da nombre… con una estupenda batería y una gran carga política; se trata de una arremetida severa en contra del capitalismo y que revisa también el lugar de Irlanda, a partir de algo así como el amor-odio… de allí que la anteceda una breve intro que viene de un documental que habla sobre la belleza, rareza y calidez de su país natal.

Estamos ya ante dos canciones inapelables, pero viene una tercera; “Take a Sexy Picture of Me” es el tema en el que da cuenta de la lucha de las mujeres por obtener un físico envidiable… algo que CMAT describe como una auténtica esclavitud -ella dice que viene bregando con ello desde los 9 años-.

EURO-COUNTRY es un álbum lleno de sentido del humor, pero también reflexivo años, reniega del arquetipo de las popstars norteamericanas y se plantea encontrar sus propias maneras al tiempo que recuerda a las tantas personas que se suicidaron a causa de la crisis económica del 2018… ¡y todo sin salir del pop!

Es así como el concepto del título es más una idea que un tipo de sonido… un jugueteo resultón y a la postre tan irlandés, como en “Tree Six Foive” (por la pronunciación de aquellas tierras).

A la hora de hablar de CMAT ya la podemos poner en el mismo selecto grupo de Lorde, Billie Eilish y Charli XCX… he aquí el pop que no rehúye a las verdaderas aventuras musicales ni al ejercicio de la inteligencia.

CMAT provoca mucho disfrute y merece un respeto y admiración total.

