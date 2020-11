Cloud Nothings ha lanzado otra nueva canción, “The Spirit Of”, de su próximo álbum, The Shadow I Remember, el 26 de febrero a través de Carpark.

La pista se abre con una vibrante explosión de power pop que recuerda a las primeras grabaciones de Cloud Nothings, pero “The Spirit Of” pronto se transforma en algo más oscuro y denso. Al final de la canción, el líder Dylan Baldi está dejando que su aullido entrecortado vuele sobre un estruendo cacofónico pero catártico de guitarras y baterías.

Este sencillo marca el segundo avance de The Shadow I Remember, después de “Am I Something”, que llegó el mes pasado. Para The Shadow I Remember, Cloud Nothings se reunió con el productor Steve Albini, quien produjo el aclamado disco de 2012 Attack on Memory.

El álbum sigue a The Black Hole Understands, que llegó en julio, y que Baldi y el baterista Jayson Gerycz escribieron y grabaron mientras estaban en cuarentena, enviando archivos de ida y vuelta entre Filadelfia y Cleveland. El último álbum de estudio adecuado de Cloud Nothings fue Last Building Burning de 2018.

Con esta canción la banda nos demuestra como este trabajo alternará entre el frenesí guitarrero habitual del grupo y un abanico de nuevos detalles tales como arreglos de piano o mayores juegos vocales, está clarísimo que su próximo disco será el más esperado del 2021.