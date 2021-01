Cloris Leachman, una de las actrices del mundo de la comedia más representativas de la escena estadounidense que por más de setenta años se dedico al mundo artístico y a las risas falleció el día de ayer (27 de enero) a sus 94 años de edad por causas naturales en la ciudad de California.

Según el medio NPR, su manager, Monique Moss fue quien habría compartido la información a cerca del fallecimiento de la aclamada actriz; rápidamente en redes sociales millones de personas ofrecieron sus condolencias, quienes reconocieron su talento en todas y cada una de los proyectos en los que fue parte a lo largo de su vida.

Cloris Leachman empezó su carrera artística a los 21 años pero no fue hasta la década de los setenta que la actriz brinco a la fama. Siendo ganadora de un premio Oscar y un premio BAFTA por mejor actriz de reparto en The Last Picture Show de 1971, un Globo de Oro en 1976 por su actuación en Phyllis y varias veces se llevó a casa Emmys por proyectos como The Mary Tyler Moore Show, Promissed Land y Malcolm el de en medio.

Sin duda, uno de sus papeles por lo que las generaciones más recientes a nivel global la reconocen al instante es por su asombrosa participación a lo largo de la serie de Malcolm el de en medio, siendo la abuela Ida. Una mujer dura, fría e hiriente, poniendo de cabeza la vida de Malcolm y su familia cada vez que se aparecía en su hogar, convirtiéndola en la gran antagonista de la serie con icónicas frases como: “Nosotros no le poníamos nombre a los niños hasta saber que sobrevivirían.”

En una entrevista que tuvo con The New York Times en el 2008 la actriz hablo acerca de los papeles que tomaba, siendo su principal interés mostrarse a la gente justo como es en la vida real: “Si tuviera que hacer un papel extravagante, siempre me aseguraba de estar en el programa de Johnny Carson para demostrar que yo no era esa persona que interpreté. Sería yo misma. Y entonces la gente llegó a conocerme, creo, y creo que saben que soy honesta, veraz y real. Soy una persona sencilla, con un toque divertido.”

Descansa en poder, Cloris Leachman.

Crédito foto de portada: Fox