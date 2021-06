Una historia de amores perdidos, autodescubrimiento y finales tristes que se sobreponen a los felices. Este es el disco debut con el que Claud Mintz se presenta ante el mundo, pop de alcoba para corazones jóvenes y rotos. Su álbum, Super monster, es una voz que busca sobresalir de los altibajos de la vida, justo como lo hacen los superhéroes en los comics.

Para saber más sobre este personaje detrás de su disco hablamos con Claud, quien nos explicó a detalle.

¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro de la música?

Recuerdo que alguien me enseñó una canción y me aprendí los acordes y eventualmente empecé a practicar con un teclado de plástico en mi infancia, me sorprendió mucho poder tocar una canción con tan pocos acordes; me emocionó el hecho de que pude hacerlo; yo también era capaz, así que ahí fue cuando empecé a hacer música.

Tus primeras grabaciones fueron bajo otro nombre, era Toast, ¿verdad?

Sí, mi primer EP salió bajo ese nombre en 2018. Fue un proyecto con mi amigo Josh; teníamos la oportunidad de irnos de tour pero él quería quedarse en la escuela y yo preferí irme de viaje. Así pasó.

Después de cerrar esa etapa y continuar en tu carrera como Claud ya tienes tu disco debut, ¿cómo fue el proceso para llegar a él?

Fue muy divertido. Siempre pienso en eso porque tienes toda tu vida para escribir tu primer álbum. Cuando decidí que iba a poner las piezas para hacer el disco, muchas de las canciones ya habían sido escritas en los últimos años. Unas tuvieron que ser re escritas o producidas nuevamente, pero realmente quería tener el panorama completo de quién era hace unos años y quién soy ahora. Tú sabes, este año no ha sido normal para nadie y no tendría mucho sentido hacer un disco en estos momentos, pero nunca había pasado por algo así en toda mi vida así que este álbum tiene canciones viejas y nuevas.

Ahora que publicaste Super monster, ¿cómo te sientes respecto a seguir creando?, ¿hay presión por seguir escribiendo?

No, es algo divertido, de hecho. Usualmente escribía todos los días porque después de que el disco se publicó ya no tenía nada qué hacer, así que pensé en seguir escribiendo; pero a la par del lanzamiento tuve que comenzar con las ruedas de prensa, las entrevistas y cosas de esas. No he tenido mucho tiempo para escribir, pero volveré pronto, buscaré el ritmo para escribir más veces por semana.

El álbum se inclina por hablar sobre relaciones amorosas, rupturas y el romance en sí.

Super monster cubre muchas de las distintas etapas que existen dentro de una relación, incluyendo los momentos incomodos; desde que se preguntan el uno al otro si se gustan o no hasta cuando se cuestionan si la relación va a funcionar. Me he encontrado en algunas situaciones así, porque que me cuesta trabajo leer a las personas, ¿sabes? Entonces todas mis canciones son como “no sé si te gusto, pero yo te amo”.

Sobre la portada de Super monster, ¿qué relación tiene con Daniel Johnston?

Daniel es un artista del cual siempre he sido muy fan. Un día me enseñaron un boceto que el dueño del estudio Electric Lady se encontró, llevaba ahí mucho tiempo, lo llamaron Super monster. Me lo enseñaron y me voló la mente, empecé a hacerme muchas preguntas, como, ¿qué podría ser un Super monster para Daniel? Porque el boceto es una persona muy feliz que está brincando, así que para mí eso significó el no ser entendido por la gente, llamar algo que de hecho es hermoso una monstruosidad, porque simplemente no lo entiendes. Después hablé con la familia de Daniel acerca de usar ese nombre como título para mi disco. Terminé dibujando mi propia portada: un retrato mío sonriendo.

Compartes sello de Phoebe Bridgers, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí?

Fue algo muy random, muy natural. Alguien le enseñó mi música, creo que fue un amigo de ella o alguien cercano, la verdad no sé, y a ella le encantó; me buscó y empezamos a hablar sobre la disquera y todo terminó muy bien.

¿Cómo has sentido la recepción del álbum?

Ha sido muy buena. Aprecio mucho que la gente se tome el tiempo para escucharlo. He tenido mensajes muy lindos y mucho apoyo.

¿Qué fue lo primero que hiciste una vez que el disco se publicó?

Hice un Zoom con todas las personas que la aplicación te deja tener en una misma sesión al mismo tiempo, con las personas que me siguen en mis redes sociales. Una vez que el disco salió fue muy divertido ver la reacción de la gente, lo que opinaban.

Super monster se encuentra disponible en todas las plataformas. Claud ha anunciado un concierto para presentar la obra, el 25 de septiembre de este año, en la ciudad de Nueva York.

Fotos: cortesía