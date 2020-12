Clap Your Hands Say Yeah están de vuelta con su tercer sencillo de lo que va del año, “Where They Perform Miracles”. Rola que será parte del próximo disco New Fragility

Al igual que sus dos anteriores sencillos publicados meses atrás “Hesitated Nation” y “Thousand Oaks”, la nueva canción está lista para aparecer en el próximo disco de Clap Your Hands Say Yeah, New Fragility disco que se lanzara el 12 de febrero del 2021.

Este álbum será el primer disco del proyecto desde The Tourist de 2017. También será el segundo álbum de Clap Your Hands Say Yeah desde que todos los miembros de la banda se separaron, esto para terminar convirtiéndose en el proyecto en solitario del líder Alec Ounsworth.

“Where They Perform Miracles” es el single más suave de los temas sacados del álbum hasta la fecha, con la voz de Alec Ounsworth en el centro del escenario con un efecto inquietante. A principios de este año, Alec Ounsworth describió New Fragility como un récord “bastante personal”.

“Se trata de lo que creo que todos estamos experimentando en este momento, ciertamente aquí en los Estados Unidos de todos modos, tratando de avanzar en medio de una incertidumbre casi cruel”, dijo en un comunicado de prensa.

Foto tomada de Instagram