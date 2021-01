Clairo estrenó una nueva canción “Just For Today“, el nuevo sencillo gira en torno a los problemas de salud mental y la depresión que hoy en día está mas presente debido al encierro por la pandemia de Covid-19.

La joven cantante liberó el sencillo a tempranas horas de hoy (26 de enero), la letra un tanto triste nos muestra a Clairo luchando con lo peor que su mente puede arrojarle. “Honestly, i didn’t think I’d end up here this time,” ella canta en la canción, “Mommy, I’m afraid i’ve been talking to the hotline again.”

“Just For Today” es una voz dulce y empática, donde Clairo saca a flote todos sus sentimientos que la han inspirado en estos últimos meses. En algún punto de la canción se une su fiel compañera canina, su perrita Joanie. La cual se ha vuelto la estrella dentro de las redes sociales de Clairo y es bien sabido que estos pequeños compañeros ayudan mucho en la salud mental de las personas.

En una publicación que hizo en su cuenta de Instagram al momento de publicar este nuevo sencillo, Clairo comenta que su salud mental se ha visto notablemente afectada por tanto tiempo en confinamiento desde que empezó la cuarentena:

“No estoy seguro de ti, pero mi salud mental ha bajado mucho desde que comenzó la cuarentena; a veces siento que nunca me he sentido peor. nuevos medicamentos, líneas directas y una cita programada con un psiquiatra más tarde y me siento más como yo de nuevo. Escribí esto anoche y siento que no hay una razón real por la que deba conservarlo. Espero que disfrutes la canción y los chillidos de Joanie, gracias.”

Crédito foto de portada: Instagram Clairo