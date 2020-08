A lo largo de la cuarentena por la pandemia, Clairo nos ha estado dando preciosos covers de diversos artistas. Y la que ahora sumó a la lista, es a la cantante Carly Simon.

De ella eligió la canción “Nobody Does It Better” y su versión en realidad es muy sencilla pero hermosa. En esta nada más se le escucha a Clairo interpretar el tema acompañada de un teclado. Lo único malo es que no la canta completa.

El cover de verdad parece ser muy improvisado, ya que sólo es una grabación guardada en sus notas de voz y la publicó a través de su cuenta de Twitter. Escúchala a continuación:

La versión original de “Nobody Does It Better” la grabó Carly Simon la película de 1977 de James Bond, ‘The Spy Who Loved Me’. E incluso logró hacerse merecedora de un Premio de la Academia por Best Original Song y estuvo nominada a dos GRAMMYs en las categorías de Song Of The Year y Best Pop Vocal Performance Female.

Otros covers que hemos podido escuchar de parte de Clairo en estos últimos meses han sido de “Everyday, I Don’t” de Anna Domino y “Brown Trout Blues” de Johnny Flynn.

Igual no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales que puede próximamente nos sorprenda con algún otro cover.

Foto de portada tomada del Facebook de la artista.