Cirith Ungol es una de las bandas leyenda que le dan un toque especial al Candelabrum Metal Fest. Sólo han tocado en México en una ocasión, como lo recordó en entrevista Robert Garven: “el 17 de abril de 1982 tocamos en una cena show, no recuerdo cómo se llamaba el lugar (en realidad fueron dos presentaciones, una en el Salón Imperial y otra en Skatorama, en Lomas Verdes) pero tocamos ahí con una de las bandas legendarias de ustedes, Chac Mool, lo cual fue una experiencia maravillosa. Nunca lo vamos a olvidar y por eso ansiamos regresar al país”. Aquella fue la primera vez que Cirith Ungol tocó fuera de los Estados Unidos.

FOT:: Markus Felix

A lo largo de su carrera, la banda ha logrado establecerse como una entidad de culto, y según Garven, hay un personaje que ayudó mucho en que así fuera: “conocimos a Brian (Slagel, fundador de Metal Blade Records) desde el inicio, y cuando estuvimos separados como banda, él y su equipo europeo re lanzaron nuestros discos (editaron cuatro entre 1981 y 1991) y eso ayudó a que toda una generación nueva nos conociera, supieron de nosotros porque Metal Blade mantuvo la llama viva. Si no fuera por ellos probablemente no estaríamos hablando hoy”. Y es que Cirith Ungol no es una banda fácil de digerir, y no por falta de calidad, esa les sobra, es más bien que su estilo musical sigue la premisa básica de gustarle a sus creadores sin que importe necesariamente que le resulte atractiva a alguien más. Así lo ejemplifica Robert: “si estás en Estados unidos, la cerveza más famosa es Coors Light, pero si fueras a Alemania y pidieras una se reirían de ti porque en realidad no es muy buena, simplemente es la que todo mundo toma. Yo veo a nuestra banda y nuestra música como si fuera una cerveza artesanal o una cerveza oscura de Alemania o una XX de México ¿sabes?, algo con más sabor, aunque no todo mundo va a aceptar ese sabor, les va a parecer… no quiero decir que salvaje o loco pero será distinto a lo que normalmente les gusta”.

Cirith Ungol es ese tipo de banda que se vuelve un gusto adquirido. No es música llena de ganchos facilones y coros memorables con acordes melosos. Es una banda única que pasó más de 20 años en silencio, que se reunió por el placer de hacer música nuevamente. Descubrieron entonces que no solo había una generación que los recordaba sino una nueva que los había descubierto y que los quería ver en vivo. Finalmente, a esta banda se la ha llamado Doom Metal, Heavy Doom, Epic Metal y muchas más, pero según Robert, “creo que no encajamos en ninguna categoría, aunque la categoría en que me gustaría que nos pusieran sería la del metal verdadero y original con bandas como Black Sabbath. Nosotros estamos parados sobre sus hombros y espero que la siguiente generación de bandas que toque lo que nosotros se pare sobre los nuestros y que así siga de una generación a otra. Diría que hay una categoría en la que solo existe Cirith Ungol, somos nuestra propia categoría y algún día los científicos o los teóricos de la música nos redescubrirán y será su labor descubrir qué etiqueta nos queda mejor”.

Cirith Ungol regresará a México con Forever Black como su disco más reciente, una colección de nueve canciones sólidas, llenas de estilo y ritmos pesados pero que se mueve como las olas del mar. Tiene muchos detalles distintos pero ninguno que salga del rango de lo que se esperaría de ellos. Definitivamente, un material altamente recomendable, una excelente manera de conocerlos para quienes no los han escuchado y que ciertamente pondrá una enorme sonrisa en el alma de quienes ya los habían escuchado antes. En el contexto musical que ofrece Candelabrum, son como un plato fuerte carnívoro en un buffet incluyente.

