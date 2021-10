En #CINEMARVIN estamos sumamente contentos con la llegada de Octubre, mes que nos remite a algunas de las emociones más inquietantes que definen al corazón humano. Para celebrarlo, este año tenemos preparado un nuevo ciclo titulado “Sangre, Horror y Monstruos“.

La encargada de inaugurar este festín de cintas de corte macabro es, ni más ni menos, que una de las más grandes exponentes en la historia del cine de horror: ‘Night of the Living Dead‘, cinta dirigida por el inigualable George A. Romero.

Mucho es lo que ya se ha escrito con respecto a esta producción de carácter paradigmático.

Básicamente, nos encontramos frente a una de las metáforas psicosociales más potentes gestadas por el séptimo arte, misma situación que se debe en buena medida a la confección de una atmósfera deliciosamente afilada que reflexiona con respecto a aquella serie de prejuicios y nociones subjetivas que hacen de los valores comunales una institución sumamente endeble; misma situación a la que se suma el afianzamiento definitivo del cadáver caníbal como un ícono decididamente americano, que resulta estremecedor no sólo por su naturaleza abyecta, sino también por esa transparencia con la que retoma algunos de los rasgos más voraces de la actualidad consumista para transformarlos en una analogía espeluznantemente cercana.

A continuación te dejamos con esta increíble cinta. Sólo dale clic en el banner a continuación y disfruta de ‘Night of the Living Dead‘. No olvides que todo este mes estaremos proyectando cintas elegidas especialmente para los amantes del horror.

