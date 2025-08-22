Cinema Queer México 8a Edición

La pelicula Trans Memoria de la directora Victoria Verseau, será la encargada de inaugurar la Octava Edición de Cinema Queer México el próximo 3 de septiembre en la Cineteca Nacional . Un film sobre el cuerpo la memoria y la identidad. Cinema Queer México regresa con una programación que reafirma su compromiso con la visibilización de las identidades LGBTQ+ en la pantalla grande. Con más de 40 películas, que va de largometrajes y cortometrajes de México, Canadá, Alemania, Austria, Suecia, España y Francia.

En los largometrajes mexicanos se presenta una mirada plural al cine LGBTQ+ nacional, con películas que abordan temas como la identidad, la memoria, la resistencia y la construcción de comunidad. Entre los títulos que se exhibirán se encuentran: Un mundo para mí de Alejandro Zuno; el documental Niñxs de Kani Lapuerta; El fin de las primeras veces de Rafael Ruiz Espejo; así como dos obras emblemáticas de Julián Hernández, La huella de unos labios y Los demonios del amanecer; además de Mi tía Peque de Claudia Loredo y Hombres íntegros de Alejandro Andrade.

En los largometrajes internacionales se compone de cuatro propuestas que expanden las fronteras del cine queer contemporáneo. Desde Canadá llega Desalojo, de Mathilde Capone, quien ofrece una mirada crítica al despojo y las desigualdades estructurales que atraviesan a las comunidades LGBTQ+. Desde Austria, Marie Luise Lehner presenta Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe, una exploración sobre el miedo, la ternura y la afirmación del yo. El despertar de Nora de Leonie Krippendorff (Alemania) retrata el deseo y la identidad en una joven que comienza a descubrirse a sí misma en el calor de un verano berlinés, y en esta misma sección podremos disfrutar de Trans Memoria, de la sueca Victoria Verseau, que llega con una obra íntima sobre el duelo, la identidad y la resistencia trans.

Cinema Queer Méxicova del 3 de septiembre al 31 de octubre, en CDMX, Morelia, Pátzcuaro, Chihuahua, Mérida, Querétaro, Tonalá, Tijuana y San Andrés Cholula y en la plataforma Nuestro Cine a nivel nacional.