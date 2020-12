La vocalista de Chvrches, Lauren Mayberry, elogió a Billie Eilish y admitió que se puede aprender mucho su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado en 2019.

Lauren Mayberry estuvo recientemente en una entrevista con The Guardian, en donde habló sobre el gran talento de Billie Eilish y describió su LP como un “avance en la música pop”. “La producción vocal en el álbum de Billie Eilish es absolutamente fenomenal, eso es un avance en la música pop”, comentó.

“A Ian [Cook] y a Martin [Doherty] les gusta estar al tanto de lo que está sucediendo en materia de producción”, continuó. “Queremos ser conscientes de ello porque hay música pop increíble y puedes aprender algo de ella. Aprender los trucos de producción, pero no aprender las otras partes: creo que ese fue el desafío de este [su nuevo] álbum.”

Y agregó: “Hicimos dos álbumes que existían en cierto espacio y en el tercer disco sentí que lo que estábamos haciendo había sido popularizado por otras personas. ¿Cómo corres esa carrera junto a otras personas? Bueno, nos hemos dado cuenta de que no tenemos que correr esa carrera. Nunca vas a ganar en una carrera que está saturada de personas que son más grandes, mejores y más populares, por lo que también podrías girar e ir por otro lado.”

De igual forma, Lauren Mayberry reveló que el nuevo álbum de Chvrches “definitivamente tendrá el ADN” de la banda pero que sus canciones no encajarían en ninguno de los tres anteriores. Este álbum se espera vea luz en la primavera de 2021.

Fotos de portada vía Facebook Chvrches / Instagram Billie Eilish.