Luego de que el año pasado editara su increíble Closer To Grey, Chromatics ya está trabajando en cosas nuevas, por eso estrenó Toy, un nuevo sencillo con tres versiones diferentes: Toy, Toy (On Film) y Toy (Instrumental).

El sencillo no se desprende de su último álbum pero está disponible para que lo escuches ya en todas las plataformas digitales.

Ruth Radelet, líder de la banda, dijo que esta canción “trata sobre olvidar a alguien de quien todavía estás enamorado a pesar de que te tratan como un objeto”. Musicalmente es un syth pop potente y que, a pesar de la letra sad, vas a querer bailar en una próxima fiesta bajo la guía de muchas luces neón.

Escúchala a continuación y más abajo te dejamos una estrofa que te va llegar si te han lastimado el corazón:

So Tell Me What I Have To Do / ‘Cause I Can’t Stop Feeling So Blue / Tell Me What I Have To Say / ‘Cause I Can’t Go On Living This Way