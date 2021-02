La leyenda de Hollywood Christopher Plummer, reconocido por ser el protagonista de The Sound Of Music, ha muerto a los 91 años de edad.

Según informó su familia, el actor falleció tranquilamente el día de hoy (5 de febrero) en su casa en Connecticut. Además de que también su manager y amigo, Lou Pitt, le reveló la noticia a Deadline junto con un emotivo mensaje.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras”, comentó Pitt.

“Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”, continuó. “A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las próximas generaciones. Él estará para siempre con nosotros.”

Christopher Plummer se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Oscar en 2012, siendo merecedor del premio en la categoría de Best Supporting Actor por su papel en Beginners cuando tenía 82 años. Hasta el momento sigue teniendo el récord.

Entre las películas en las que Plummer participó se encuentra The Sound Of Music, Stage Struck y The Scarlet and the Black. El último filme en el que apareció fue en All The Money In The World.

Desde el anuncio de su muerte diversos tributos de parte del mundo del entretenimiento han aparecido en redes sociales. Joseph Gordon-Levitt, La Academia, George Takei, Netflix, BAFTA y Dean Norris son sólo algunos de los que le han dedicado un mensaje Christopher Plummer.

Foto de portada tomada del Twitter de BAFTA.