Christine and the Queens se ha asociado con la reconocida banda francesa Indochine para una nueva canción llamada “3SEX“. Es una reelaboración del éxito del grupo new wave “3e sexe”, que se encontraba originalmente en su álbum 3 de 1985.

Al compartir la canción en línea, Chris publicó una declaración en francés explicando lo que significa para ella. “Gracias @nicolasirkis @indochinetwitt por el honor y por darme la confianza para cantar “3SEX” contigo, en un momento en que la palabra libertad adquiere todo su significado y urgencia”, tuiteó. “Las verdaderas revoluciones nunca mueren. ¡Te amo!”

En el video musical de “3SEX”, Christine y Sirkis se pavonean por un espacio en blanco mientras están vestidos con prendas negras. Cuando toca el coro, las luces comienzan a parpadear y revelan que ambos están parados en varias formas 3D. Ahí es cuando su química innata comienza a florecer, ya que los dos se unen en canciones y bailan con el tipo de movimientos indómitos y descarados que se comparten entre amigos.

Christine and the Queens comenzó este año lanzando su EP sorpresa La Vita Nuova, con el gran éxito “People I’ve Been Sad”, seguido de un puñado de versiones y nuevos singles independientes por igual.

Mira a Christine and the Queens coverear ‘Heart of Gold’ de Neil Young

En el medio, ha pasado sus días (y noches) ganando corazones con sus presentaciones en vivo en programas como The Late Show with Stephen Colbert. Ni siquiera una cuarentena inducida por una pandemia puede evitar que Christine deje de encantar a sus fans en todo el mundo.

Foto tomada de Instagram