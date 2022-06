Christian Bale ha revelado que no descarta la idea de regresar como Batman, pero con una especial condición.

En una reciente entrevista, el actor, que interpretó a Bruce Wayne en la trilogía de The dark knight de Christopher Nolan, habló sobre los rumores que han llegado a surgir sobre su posible regreso al mundo del caballero de la noche, asegurando que hasta el momento, él no ha recibido ninguna propuesta de DC o Warner Bros.

“Nadie me lo mencionó nunca. Nadie lo ha mencionado. Ocasionalmente, la gente me dice: ‘Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es nuevo para mí. Nadie ha dicho eso jamás’”, explicó Christian Bale, quien anda estrenando personaje en el MCU con Thor: Love and thunder.

Vía Facebook DC México

Ahondando en el tema, el actor fue cuestionado sobre si aceptaría volver a ser Batman, a lo que contestó: “Tenía un pacto con [el director] Chris Nolan. Dijimos: ‘hey, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de lograrlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado’. En mi mente, funcionaría si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si él quisiera contar esa historia conmigo, yo estaría dentro”.

En lo mientras, Christian Bale se mantiene ocupado en su participación en el MCU, donde ha dejado la capa de superhéroe abandonada para convertirse en el villano de Thor: Love and thunder. El filme se estrenará el próximo 7 de julio y por acá te dejamos el tráiler oficial:

Foto de portada tomada del Facebook de DC Comics México.

