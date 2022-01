Es invaluable cuando un protagonista de la historia del rock aporta su testimonio de cómo es que ocurrieron las cosas y vaya que Chrissie Hynde -la líder de Pretenders– vivió mucho y aceleradamente. Baste decir que fue hippie en los sesenta y punk en los setenta, antes de convertirse en una figura del rock pop que conoce los secretos de las buenas canciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Nacida en Akron, Ohio, durante 1952, desde muy joven mostró que era un espíritu inquieto al que no le venía bien el conservadurismo de la provincia norteamericana; así lo deja en claro desde las primeras páginas de A todo riesgo -memorias airadas de una Pretender-, editado por Malpaso, y nos muestra a una mujer muy valiente, todoterreno y que comenzó desde los bajo fondos hasta trepar a los escenarios más rutilantes.

Perteneció a una generación que provocó una gran revuelta socio-cultural y que tenía hambre de conocimientos y experiencias: “Buscábamos aventuras, queríamos comernos el mundo y lo queríamos ya. No nos considerábamos inocentes, leíamos libros, devorábamos música, fumábamos de todo y nos metíamos cualquier cosa, técnicamente hablando, aún éramos vírgenes, pero ya habíamos dado unas cuantas vueltas al mundo, aunque sólo fuera dentro de nuestras cabezas”.

Chrissie Hynde fue testigo de la matanza en la Universidad de Kent (donde estudiaba arte), conoció a un jovencísimo David Bowie y se enamoró de Iggy Pop -con quien acabó en la cama muchos años después-, para luego viajar a Inglaterra en pos de un sueño eléctrico que si logró.

Antes de formar Pretenders fue amiga de Malcom McLaren y Vivienne Westwood -la pareja que en realidad inventó al punk-, fue novia de alguno de The Clash, amiga de los Sex Pistols y fue de ella el candadito que inmortalizará la imagen de Sid Vicious (y que ya no se quitó porque no tenía la llave).

Chrissie Hynde destaca entre el resto de rockeras por su formación intelectual: “Éramos exploradores. Leíamos el Tao Te King y libros sobre budismo zen…nos cultivábamos sobre el misticismo oriental, como los beatniks, y leíamos poesía. Inevitable quedarte prendada del pelo revuelto y los brazos viriles del poeta Gregoy Corso. La poesía, de la escuela beat, nos persuadía de que crecer y entrar en el mundo adulto era una empresa noble y atrevida”.

Se alimentó de viajar al París setentero, donde conoció a personajes fascinantes, pero siempre volvía a Inglaterra -que le fascinaba- para perseverar hasta firmar en 1980 uno de los debuts más exitosos en la historia del rock.

A todo riesgo va desde la infancia de Chrissie Hynde hasta el segundo disco de Pretender (el Pretenders II de 1981) y el fallecimiento de dos de los miembros originales a causa de las drogas. Curiosamente, limita bastante las menciones a Ray Davies, el líder de The Kinks y con quien se casó.

La cantante no se anda por las ramas y también cuenta a detalle sus excesos, sus noches de extravío, que incluyen tomar una pastilla de las manos del propio Timothy Leary, durante una noche de juega con John Belushi.

A todo riesgo -memorias airadas de una Pretender- es un libro contundente y brutal; nos permite conocer a la compositora de “Brass in pocket” y “Tattooed Love Boys” desde una recreación totalmente confesional y que no omite caídas y fracasos. ¡se trata de una andanada de rock and roll que nos cae encima página a página!

