Debido a la pandemia de Coronavirus, Saturday Night Live tuvo que comenzar a transmitirse con cada uno de sus miembros e invitados desde casa. Ayer por la noche fue su primer episodio utilizando esta fórmula y como invitado musical tuvieron a Chris Martin interpretando un cover de Bob Dylan.

Shelter From The Storm del álbum Blood on the Tracks (1975) fue la canción elegida por Chris para esta especial presentación en el programa de televisión. En esta se le ve al integrante de Coldplay a blanco y negro interpretando el tema de Bob Dylan únicamente con una guitarra acústica, desde el que parece ser es su estudio.

Para este primer episodio de Saturday Night Live at Home también contaron con la participación de Tom Hanks, quien se encuentra recuperándose del COVID-19, siendo el encargado de realizar el monólogo inicial del programa. Y como es de costumbre Pete Davidson llegó para darle el toque de comedia, esta vez recreando dos diferentes videos de rap, entre ellos el reciente clip que lanzó Drake con la canción Toosie Slide.

De igual forma, durante el programa le rindieron tributo Hal Willner, quien la semana pasada falleció a los 64 años debido a complicaciones por COVID-19. Willner fue productor musical de Saturday Night Live desde 1980. Conocido también por ser el organizador de las compilaciones de homenajes e importantes eventos.

Te dejamos a continuación el show de Chris Martin. El monólogo de Hanks y las parodias de Pete Davidson aún las puedes encontrar en el canal de YouTube de Saturday Night Live.