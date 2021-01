Chris Baio, bajista de la banda Vampire Weekend tiene un proyecto solista y está próximo a lanzar su nuevo disco Dead Hand Control, como parte de este próximo lanzamiento el bajista compartió dos nuevos sencillos.

Los sencillos que llevan por nombre “Dead Head Control” y “Take It From Me” ocupan el lugar tres y cuatro, respectivamente, dentro del tracklist de canciones que serán parte del tercer disco del artista, el cual esta programado para publicarse el 29 de enero, vía Glassnote.

Chris Baio describe estos sencillos de la siguiente forma: “Dead Hand Control es una canción sobre la ansiedad y los límites del control” cuestionando quién controla una canción una vez que se publica en el mundo. “Take It From Me” es el intento del artista de crear una canción para niños, promoviendo “estar ahí para las personas en tu vida en la mayor medida posible”.

“Dead Hand Control” y “Take It From Me” son la continuación de los sencillos anteriores que el artista publico, como: “Endfully Me, Endless” y “What Do You Say When I’m Not There”, los cuales llegaron en noviembre del año pasado.

Si bien la mayor parte de Dead Hand Control se grabó en Los Ángeles, Chris Baio también grabó algunas sesiones en el Studio 13 de Damon Albarn en Londres. “Después de tocar el Big Weekend de Radio 1 el año pasado, vine a Londres y conocí a John Foyle, el ingeniero y, a veces, coproductor con el que trabajo”, dijo. “Me llevó a esta gran sala con todo este equipo realmente agradable y me di cuenta de ‘¡Oh, mierda, voy a pasar dos días en el estudio personal de Damon Albarn y trabajar en la música allí!”

Foto tomada del Instagram de Chris Baio