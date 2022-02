El grupo que encabeza Nic Offer en la voz, es un verdadero espectáculo en directo… una vorágine incontenible en cuyos conciertos siempre hay un alto rango de impredecibilidad y ello le aporta un mayor encanto, pero para que esos directos ardan hacen falta los discos y por eso es que !!! se mete al estudio.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es así como han anunciado que el 6 de mayo estarán de vuelta con otro álbum, al que han nombrado Let It Be Blue, y que será el noveno en una trayectoria sustentada en largas giras a lo largo y ancho del mundo (en México los vimos en un Festival Ceremonia 2014).

Es así que ya suena “Storm Around The World”, un tema que va de menos a más y agrega gradualmente la instrumentación. Los !!! han contado que tenían este tema desde las sesiones del disco anterior Wallop (2019), pero que no alcanzó a cuajar del todo en aquel momento.

Ahora convocaron a Maria Uzor, mitad del dueto británico de electrónica post-punk Sink Ya Teeth, para que sumara importantes segmentos vocales y enriqueciera la canción. Era importante su participación porque ella compuso la pieza durante un viaje nocturno junto a Rafael Cohen, miembro del grupo.

En esencia, “Storm Around The World” se remonta a todo lo que implica que padres músicos salgan de gira, pero todo fue creciendo hasta cobrar su forma final y que terminará de crecer sobre los escenarios, como es absolutamente usual con !!!

El grupo contó que en Let It Be Blue buscaron: “arreglos mínimos básicos (principalmente subgraves, batería y voces) y ese enfoque es lo que finalmente nos permitió apoyar las partes vocales de una manera que funcionó”.

Let It Be Blue contendrá los siguientes temas:

“Normal People” “A Little Bit (More)” “Storm Around The World” (feat. Maria Uzor) “Un Puente” (feat. Angelica Garcia) “Here’s What I Need To Know” “Panama Canal” (feat. Meah Pace) “Man on The Moon” (feat. Meah Pace) “Let It Be Blue” “It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)” “Crazy Talk” “This Is Pop 2”

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #18: Nina Simone canta desde un asteroide