El músico regiomontano se prepara para su regreso a la Ciudad de México con un show que augura expectativas. El próximo 3 de septiembre, Chetes se presentará en el Auditorio BB acompañado de un repertorio destinado a complacer a sus fans con el impulso de su álbum más reciente, Odisea magnética.

TXT:: Evelyn Mazón

En una época donde estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿crees que la idea de hacer un disco echando mano de procesos análogos es una especie de moda o se trata de una manera de reinventarte?

Siempre me ha gustado el sonido análogo, crecí con él. Me tocó grabar con cinta y después experimenté la transición a lo digital. Para este disco yo ya venía cansado de todo lo robotizado y perfeccionado que se escucha actualmente, por eso decidí grabar de manera más orgánica y cruda, más libre y sin Auto-Tune. Mi carrera siempre ha sido un híbrido entre ambos formatos, estoy enamorado del proceso análogo; esta vez quería que fuera un reto grabar con 16 tracks, de hecho ahorita estoy grabando nueva música con la misma idea.

Es cierto que ahora se está volviendo lo análogo, quizá porque las personas se están dando cuenta de que con lo digital hay muchas posibilidades; puedes añadir efectos pero al final eso te envuelve en una nube de dudas, a veces agregas tantas cosas que ni siquiera logras terminar la rola. Me da gusto ver que también está volviendo la fotografía análoga y la producción con sintetizadores. En mi caso es una preferencia que tengo por el método.

En el documental Detrás de la odisea, me pareció interesante un momento en el que dices: después de este disco me hice mejor cantante.

Yo espero que sí, porque te enfocas más en el momento, si lo haces a computadora después tienes oportunidad de editar pero en este caso das lo mejor de ti en ese momento. Sí puedes editar, pero te pones el reto de cantar de forma ideal, aunque no sea perfecta. Puedes editar, pero no modificas palabra por palabra.

¿Cómo es trabajar con Chetes? Es decir, ¿eres exigente con los músicos que colaboran contigo, se trata de una creación en conjunto o predomina tu visión por encima de los aportes de los demás?

Dependiendo del proyecto, pero trato de tener lo más claro posible todo antes de meternos a grabar para no hacerle perder el tiempo a nadie. Les digo cómo me imagino la canción y ya dejo que ellos le agreguen su toque, no me pongo terco, dejo que el músico me presente su idea. Intento que tengamos una guía, me convierto en el capitán de un barco, si estoy clavado en muchos detalles pero también relajado en otros aspectos. Supongo que trabajar conmigo es relajante pero quién sabe qué digan los demás.

Acerca del show que se aproxima, ¿Cuál es el setlist que tienes pensado para el Auditorio BB?

Tengo la idea básica, me gusta complacer a los fans, siempre meto las rolas que más les gustan. Ya dejé mi ego atrás. Antes tocaba las canciones que disfrutaba interpretar en vivo pero en ese sentido me he convertido en alguien que busca complacer a los que me escuchan. Hice una encuesta en mis redes para preguntar qué rolas quieren que incluya, también me gustaría meter canciones inéditas, singles como “Nunca te vayas” y “Alto riesgo”, canciones de Odisea magnética y música que no he podido tocar en vivo por la pandemia. Es un show para los súper fans, incluyendo también algo de Zurdok.

En cuánto a los efectos visuales, ¿podemos esperar tintes análogos o algo extravagante?

Nunca he sido fan de un show con multimedia y tantas pantallas, siento que le quita interacción a los fans; me gusta que sea un concierto atemporal, con un formato clásico y un look elegante; me gusta ver a los fans. Los rayos láser o esas cosas no son lo mío pero también quiero hacer un show atractivo, obviamente en circuito cerrado mostrar los instrumentos, pero quiero que sea un show musical centrado en el público.

A principios de año, Chetes participó en el soundtrack de la película El Comediante, un filme dirigido por Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio. A través de 20 melodías Luis Gerardo Garza Cisneros deja clara su versatilidad a la hora de componer rock y música instrumental.