Cherry Glazerr ha estrenado un nuevo sencillo llamado “Rabbit Hole“. La canción es el primer material del trío de Los Ángeles, compuesto por Clementine Creevy, Sami Perez y Tabor Allen, desde su ultima canción lanzada en el 2019 “Call Me” (con Portugal. The Man).

De acuerdo a un comunicado de prensa, el track de electro-pop de tres minutos sirve como “la primera pista hacia un nuevo Cherry Glazerr antes de su cuarto álbum de estudio, que se grabará “pronto”.

“Rabbit Hole” se abre con un sample de “All Because Of You” de The Moderations, y se mezcla con la voz de Creevy. “A menudo me encuentro actuando de cierta manera para obtener la aprobación de otra persona”, explicó. Entonces es difícil para mí encontrarme de nuevo. Eso es en lo que estaba meditando con esta canción “.

“Try too hard not to be disgraceful/But it led me down/Tried too hard not to be distasteful/But it led me down a rabbit hole“, canta Creevy sobre sintetizadores bailables. Para grabar la canción, la banda unió fuerzas con la productora estadounidense Jenn Decliveo (Hinds, Beth Ditto, Porridge Radio), quien “aportó un aire fresco y épico a la canción con su percusión en capas, guitarra de fondo e ideas melódicas”, según la líder.

El último disco de estudio de Cherry Glazerr, Stuffed & Ready, salió a la luz en enero de 2019. En una reseña realizada por NME, lo describió como “el álbum más maduro y medido del grupo, tanto lírica como musicalmente”.

Foto tomada de Instagram