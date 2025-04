Chen Quintero: “El jazz no es un género sino un lenguaje que se expresa desde la libertad”

Chen Quintero es un saxofonista y guitarrista tapatío que forma parte de esa generación ávida de abrir caminos a otras formas de hacer música que no sean las más comerciales. Su trabajo como saxofonista lo ha desarrollado con Cienfuegos, otra banda inscrita en esa tendencia. Pero como guitarrista lo ha desplegado en Agua Dulce Ensamble (ADE), agrupación de la cual es fundador y a la fecha cuenta con cinco producciones: Música tranquila para tiempos violentos (2021), Reconstrucción (2022), Unstandard (2023), Live (2023) y Exploraciones (2024).

Recientemente Agua Dulce Ensamble estrenó su álbum número seis: Por dentro (2025) y por ello nos acercamos al guitarrista-saxofonista para hablar de su trayectoria.

¿Quién es Chen Quintero?, ¿cómo empieza en la música y cuándo se acerca al jazz?

Comencé tocando la guitarra cuando tenía ocho años, después, a los 12, inició mi formación en guitarra clásica. En algún momento de mi adolescencia tuve oportunidad de ver una banda de blues del ahora fallecido Genaro Palacios y me creó un gran impacto. A pesar de que a mi madre le gusta mucho el jazz vocal y hubo oportunidad de escuchar algo de jazz en casa, comencé a acercarme más de lleno a mis 18 años cuando compré mi primer saxofón. Ahí fue cuando realmente me sumergí en este mundo.

Foto por Gerardo Lomelí

Te ubico en Agua Dulce Ensamble y también en Cienfuegos, ¿antes de estas agrupaciones estuviste en alguna otra?, ¿actualmente lo haces en una más?

Comencé en el jazz por eso del 2005 (profesionalmente) con una genial banda llamada Guanatos Brass Band. ¡Era una brass band real! Tocábamos música de Nueva Orleans y estaba formada por 3 saxofonistas, 3 trompetistas, trombón, tuba… en realidad hacíamos una gran fiesta. Después fui creando proyectos de música original. Tuve una banda llamada La Victoria de León Corona; grabamos un par de álbumes encaminados al avant garde [disponibles en Bandcamp, junto con otras grabaciones no mencionadas en la entrevista]. También formé una agrupación llamada Hamelin Quartet donde tocaba la flauta. Esta banda era con grandes músicos de jazz en la escena, a la fecha aún no se porqué accedieron a tocar conmigo. Ahora estoy por terminar dos producciones, una a cuarteto de jazz donde tocamos arreglos de standards y música que escribí hace años. Y la otra con mi organ trío, donde grabaremos música original que acabo de escribir para este ensamble.

Foto por Gerardo Lomelí

¿Cuándo se forma Agua Dulce y qué cambios de personal ha habido desde su nacimiento?

Agua Dulce Ensamble se forma a finales de 2018 como una excusa para mí para tocar guitarra en público, pues a pesar de que había seguido arañando siempre el instrumento, no me había atrevido a hacerlo en el plano profesional.

Comenzamos a trabajar Eric Hernández en la batería, Juan Manuel Ayala en el bajo y tu servidor. Para el primer material invité a un genial trompetista y buen amigo: Terry Townson. A partir del segundo disco, se integró Guillermo Núñez en la batería, y continuamos trabajando Juan, Terry y yo. Debido a que Terry vivía en La Paz, BCS, nos encontramos trabajando mucho a trío y grabamos un material en este formato. También grabamos un disco en sesión con un trompetista de Seattle llamado Eric Padget, ese material es muy interesante pues es pura improvisación libre. Finalmente, se incorpora Cuervo González, un genial pianista tapatío con quien compartimos muchas cosas. Con él, hemos grabado los últimos dos materiales.

Foto por Gerardo Lomelí

Te ubico en Cienfuegos como saxofonista y en Agua Dulce Ensamble como guitarrista, ¿cómo logras esto cuando el jazz es una música que demanda más instrumentalmente que otros géneros?

En primer lugar, no me considero un virtuoso en ninguno de los instrumentos que toco, creo que aprender a manejar tus expectativas es una gran herramienta para mejorar. Soy muy curioso, creo que explorar sonoridades te abre el panorama en muchos aspectos. También trabajar la improvisación desde las limitaciones de la técnica te ayuda a sintetizar las ideas de mejor manera, desde mi perspectiva. La verdad más que instrumentista me considero compositor, entonces tener diferentes vehículos para la expresión me permite ampliar mi visión como comunicador.

Antes de grabar Por dentro, pasaste por problemas de salud, ¿cómo te ayudó la música a superar este trance?, ¿la música sirve para eso?

La música tiene un poder transformador tremendo. Este álbum lo hicimos bajo el supuesto de que sería el último disco que iba a hacer tocando. Creo que este material está lleno de esa energía, puse toda la carne al asador pues pensé que con ese me retiraba. Aunque para fortuna de algunos y desgracia de otros, seguiré tocando por un tiempo.

Foto por Gerardo Lomelí

En Por dentro, se lee en el boletín, “trataron de experimentar desde un punto de vista teórico, con sistemas tonales modernos, como lo propuesto por Bartók, Schönberg, Debussy, Ravel, Claude Thornhill y otros grandes músicos innovadores del siglo XIX y XX”. Para alguien que no es músico, ¿cómo se traduce esto a un lenguaje coloquial o a la música?

Lo bello de esto es que el éxito del ejercicio es que no se note. La gente que conoce de teoría muchas veces le teme al resultado de usar cosas innovadoras, en lo personal siento que ya no es nada nuevo algo de 80-100 años de antigüedad, pero bueno, las personas que no saben nada de teoría musical son el mejor público. Se enfocan a escuchar y a dar su propia interpretación al mensaje que tenemos. Este conjunto de piezas están creadas con conceptos teóricos extraídos de compositores del siglo XX, pero están trabajadas para expresar desde el aquí y ahora, como músicos mexicanos contemporáneos.

Se menciona varias veces a Béla Bartók, ¿es una de tus principales influencias o por qué él?

Bartók es un personaje que logró sintetizar los conceptos teóricos de la armonía de una manera súper afín a la manera en la que yo la escucho. Creo que sí es mi principal inspiración desde lo teórico. Desde lo musical intento influenciarme con músicos de la actualidad.

Foto por Gerardo Lomelí

Si bien las etiquetas limitan, también ayudan, ¿podríamos definir a Agua Dulce Ensamble como un ensamble de jazz fusión que recientemente ha incorporado algo de ritmos latinos a su música?

El jazz no es en realidad un género, es solo un lenguaje que se vale de la improvisación y la inclusión de folklores para expresar desde la libertad. Siempre ha existido desde la fusión de sonidos e incorporación de lenguajes y sigue evolucionando. Los mexicanos también somos eso, una amalgama de lenguajes y culturas desde la era prehispánica hasta la globalización de hoy día. Para mí, ADE es una agrupación de música mexicana contemporánea que utiliza el jazz como lenguaje.

Luego de seis discos, ¿cuál es el sitio que ocupa Agua Dulce en el jazz de la ciudad de Guadalajara?, ¿la escena del jazz en la ciudad es grande, podemos llamarla en crecimiento?

Somos una banda que está trabajando por el crecimiento de la escena local, creando álbumes de manera autogestiva y ojalá inspirando a las nuevas generaciones a hacer música sincera y desde dentro. Hay una escena que ha crecido mucho en los últimos tiempos, hay jóvenes muy talentosos y ojalá logremos que el público crezca, pues es lo más importante en realidad y en lo que a veces adolecemos.

Planes, ambiciones, deseos a futuro…

Nuestro objetivo por lo pronto es tocar en vivo en el mayor número de espacios posibles. Queremos llevar esta música a más oídos.Ya estamos trabajando en nuevas composiciones para el próximo disco.

*También te puede interesar: Piaka Roela: “El metro, los aviones, el mar… Todo tiene un ritmo bello y caótico”