Chelsea Wolfe: “Estoy abriendo un libro de mi vida aterrador y excitante”

She reaches out to she reaches out to she (Loma Vista Recordings, 2024), es el nombre del más reciente álbum en studio de Chelsea Wolfe, cantante y guitarrista californiana que solía mostrar una estética bastante alineada con el rock, misma que cambiaría para ir a otros terrenos, con mayor libertad creativa, dando como resultado una obra genuina y experimental en parte gracias a la intervención del productor Dave Sitek, de TV on the Radio, quien ha trabajado con Foals, Weezer, Little Dragon y Beck.

El trabajo discográfico de Chelsea Wolfe también contempla grabaciones de estudio en conjunto con la banda de metal Converge, con quien editó Bloodmoon: I (Epitaph/Deathwish, 2021), punto de quiebre con el pasado del a crecida en Sacamento. Acá el testimonio de nuestro encuentro con Wolfe, quien tras su rehab goza de un excelente ánimo.

Este álbum se percibe mucho más melódico y etéreo, sin embargo los arreglos y hasta las letras hacen alusión a temas muy personales, un terreno bastante denso.

Los demos del disco estaban más orientados al rock & roll. No sé si eran más densos o pesados, pero la tonalidad era distinta. Cuando llegamos al estudio con Dave Sitek, las cosas se movieron al terreno electrónico, tal vez para algunos eso pueda añadir densidad; para mí, fue más bien algo pesado utilizar todos esos sintetizadores viejos y nuevos, y los moduladores; ya sabes, cosas que ayudan a procesar guitarras y voz.

Creo que hubo un aire de transformación en todo el proceso. Pude reflexionar mucho sobre los temas que abordo en las canciones. Cambiar de forma mayúscula es bastante intenso, ¿sabes? Suena más fácil sobre el papel que en la práctica, pero cuando en realidad estás en el proceso tienes que cuidarte mucho. En mi corazón siempre estuvo claro que estas canciones tocan temas universales, muchas personas cercanas a mí atravesaron momentos de transición y grandes cambios al mismo tiempo, y eso me hizo sentir acompañada, en complicidad. Fue un proceso muy universal, pero personal al mismo tiempo.

Pregunto lo anterior debido a tu colaboración con la banda Converge en Bloodmoon: I, uno de los discos de metal más importantes de 2021. ¿Fue difícil reinventarte desde una óptica ajena a ese género?

Supongo que colaborar con Converge me ayudó de algún modo a entender mejor el rock y el metal. Trabajé mucho con ellos en la primera mitad de 2021, justo después de conseguir estar completamente sobria. De hecho fue de gran ayuda para enfocar mi creatividad y sortear las frustraciones emocionales que atravesaba al momento. Creo que ese fue el efecto que me provocó trabajar en música que no era exclusivamente mía. Involucrarme en otro mundo y cantar un poco más pesado se sintió bien.

Después de eso, entre más me sumergía en mi sobriedad, más se reguló mi estado emocional. Ya no quería cantar de forma tan agresiva, sólo quería reflejar con mi voz el tipo de energía tranquila que estaba sintiendo. Creo que Dave aceptó eso, incluso propuso ir más del lado minimalista y experimental, aunque yo trataba de no ceder del todo; quería rescatar algunos elementos de los demos originales, tener una banda completa. Fue un reto, pero encontramos la manera de combinar estos elementos.

Cada álbum que publicas es inclasificable, difícil conectarlo con la obra previa, por consecuencia siempre se elevan las expectativas. ¿Cómo defines She reaches out to she reaches out to she?

Siempre estoy librando una batalla interna sobre la apertura al cambio y lo que me va a guiar en cada disco. Si éste en particular se hubiera hecho al inicio de la pandemia como se tenía planeado, habría sido un disco mucho más rockero, pero como nos tomó más de lo esperado, al momento de entrar al estudio nos sentíamos realmente emocionados por intentar cosas nuevas.

Escuché muchísimo trip hop, cosas como Tricky, Massive Attack y Portishead, por eso trabajar con Dave hizo que todo fuera más natural al incluir elementos muy característicos del género, como cajas de ritmos que no utilizo típicamente en mi música. El trip hop siempre ha sido una influencia para mí, y este disco lo tiene más marcado porque es la primera vez que lo integro de forma intencional.

Hablemos de “Everything’s turns blue”, tiene un gran video.

Habla sobre abandonar una relación tóxica. Está inspirada en una persona cercana a mí, la cual estuvo en una relación enferma por 30 años, aunque decidieron no afrontarlo y vivir así todo ese tiempo. Se centra en el proceso de revalorar el estar solo y aprender a lidiar con ello, a pesar de que es algo muy duro.

Lo más interesante es que, una vez que la terminé, me di cuenta de que también aplicaba en mi vida. También tuve que salirme de una relación profesional y de negocios bastante tóxica. Se convirtió en una especie de guía para mostrarme qué es lo que quiero por delante. Musicalmente, la canción tiene mucha influencia del Depeche Mode de Violator. Probablemente todo el disco tiene algo de eso, pero este track en particular lo demuestra mejor.

“Salt” es otro gran ejemplo de apertura y riesgo artístico en el álbum.

Es curioso, esa canción tuvo otra letra y melodía durante mucho tiempo. Cuando la llevamos al estudio para trabajarla se cambió la instrumentación por algo más groovy, menos cuadrado. Luego, una noche en un momento inesperado de inspiración escribí un coro totalmente nuevo que salió de un estado emocional en el que relacionaba la sal con las lágrimas y el océano, cosas elementales del universo.

Después de que la escribí, me fue inevitable pensar en “Teardrop“, de Massive Attack. Creo que este disco tiene puntos de referencia bastante específicos de forma consciente e inconsciente, tal vez lo que quería era honrar a mis ancestros musicales.

Chelsea Wolfe / She reaches out to she reaches out to she / Loma Vista Recordings, 2024

Otro cambio importante para este álbum es la migración de Sargent House, tu sello anterior, a Loma Vista, una disquera que ha procurado sobremanera el desarrollo de su roster, ¿cómo fue este proceso?

Fue bastante difícil, tuve que librar muchas batallas. Conseguir hacer este disco y mantener la propiedad intelectual como artista fue muy desafiante. Cuando finalmente pude liberarme del sello previo y comenzar a charlar con la gente de Loma Vista, me di cuenta de que tanto ellos como yo estábamos muy emocionados por acercarnos, por todo lo que implicada trabajar juntos. Ya estaba harta de la negatividad; amo la diversidad de artistas que hay en el sello, no sólo tienen firmados a grupos de rock duro, hay todo tipo de música y gente.

¿Consideras que She reaches out to she reaches out to she te pone en el punto cumbre de tu carrera?

Creo que en un lugar en el que puedo ir y venir libremente, en un espacio que no está delimitado por algo en particular. Este disco me deja vivir en varios mundos, puedo vislumbrar bastante bien el futuro sin olvidar mi pasado. No sé exactamente qué es lo que me depara la vida, pero todo lo vivido anteriormente me tiene lista para afrontar sorpresas y misterios. Como artista, eso me hace sentir motivada, seguir adelante. Me gustaría seguir trabajando con Loma Vista porque es como si estuviera empezando de cero, a pesar de que este es mi octavo disco y soy una mujer de 40 años de edad. Esto es como si estuviera cerrado un libro importante en mi vida; ahora estoy abriendo otro igual de significativo, algo aterrador y excitante. En realidad es un gran privilegio tener la oportunidad de reconstruir mi carrera.

¿Te veremos pronto en México?

Es una locura, estamos buscando la fecha indicada para hacerlo, este año ha sido de muchas presentaciones, pero definitivamente estaré ahí, ya sea a finales de 2024 o inicios de 2025.

