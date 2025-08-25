Chéjere 20 años en el Teatro de la Ciudad

El grupo Chéjere presenta su aniversario número 20 en un recorrido artístico donde los sonidos que nos conectan son los ejes del concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX. “Chéjere: 20 años” estará definido por la sonoridad del grupo, junto con el zapateado, la poesía, el canto y la improvisación, todos elementos que han caracterizado su trabajo durante dos décadas.

Chéjere está integrado por Alonso Borja (director, guitarra, requinto jarocho y cuatro puertorriqueño), Mariel Henry (voz, jarana y zapateado), Stephanie Delgado (voz y jarana), Jorge Cortés (bajo eléctrico) y Osvaldo Peñaloza (cajón Set).

Los artistas invitados son: Iraida Noriega, Laura Murcia, La Marisoul (La Santa Cecilia), Natalia Cobos, Ulises Martínez, Álvaro Alcántara, Leo Soqui , Aldo Max y Sol Palaz.

El concierto Chéjere, 20 años se realizara el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles #36, Centro Histórico de la Ciudad de México.

