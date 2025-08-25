Revista Marvin

Enlaces rápidos

Agenda

Chéjere 20 años en el Teatro de la Ciudad

/
Agenda
319,772
Chéjere 20 años en el Teatro de la Ciudad

La agrupación celebra veinte años de trayectoria con un concierto especial de música original y fusión de una variedad de ritmos y estilos de la cultura latina.

El grupo Chéjere presenta su aniversario número 20 en un recorrido artístico donde los sonidos que nos conectan son los ejes del concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX. “Chéjere: 20 años” estará definido por la sonoridad del grupo, junto con el zapateado, la poesía, el canto y la improvisación, todos elementos que han caracterizado su trabajo durante dos décadas.

Chéjere está integrado por Alonso Borja (director, guitarra, requinto jarocho y cuatro puertorriqueño), Mariel Henry (voz, jarana y zapateado), Stephanie Delgado (voz y jarana), Jorge Cortés (bajo eléctrico) y Osvaldo Peñaloza (cajón Set).

Los artistas invitados son: Iraida Noriega, Laura Murcia, La Marisoul (La Santa Cecilia), Natalia Cobos, Ulises Martínez, Álvaro Alcántara, Leo Soqui , Aldo Max y Sol Palaz.

El concierto Chéjere, 20 años se realizara el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles #36, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Chejere Flyer
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Relacionadas

    Japón, Del mito al Manga, Museo Franz Mayer

    Japón, Del mito al Manga, Museo Franz Mayer

    Oscar G. Hernández

    Museo Universitario del Chopo, 50 años

    Museo Universitario del Chopo, 50 años

    Oscar G. Hernández

    superman-pelicula-2025-james-gunn

    ‘Superman’: Una oda al espíritu idealista punk

    Jacobo Vázquez

    La Sally de Mon Laferte

    La Sally de Mon Laferte

    Staff

    Pareidolia 05 Archivo de Cine Extraterrestre en CCEmx

    Pareidolia 05 Archivo de Cine Extraterrestre en CCEmx

    Oscar G. Hernández

    Auditorio BB