El DJ y amigo cercano de Travis Scott, Chase B, aclaró todos los rumores acerca del nombre del próximo álbum del texano.

Hace un par de días comenzaron las especulaciones sobre el nombre del próximo disco de Scott; muchos creían que se llamaría ‘Utopia’, pero parece ser que no será así.

En una entrevista con Hip Hop N More, el DJ aclaró que ese nombre no será el utilizado para el próximo material:

Oh no, no lo es. Creo que es sólo él siendo Trav.