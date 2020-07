La cantante norteamericana, Charlotte Lawrence, lanzó su nuevo sencillo titulado ‘Slow Motion‘, además de revelar que su álbum debut está terminado.

La artista comentó que en este nuevo material discográfico trabajó con Yungblud, cosa que ha hecho anteriormente.

Charlotte Lawrence ha acumulado millones de reproducciones en los últimos años, especialmente con sus temas ‘Why Do You Love Me’ y ‘The Joke’s On You’, misma que forma parte de la banda sonora de Birds Of Pray.

Escucha ‘Slow Motion‘ a continuación:

‘Slow Motion‘ fue escrita por Charlotte Lawrence junto a Andrew Watt, Jason Evingan y Ali Tamposi.

El video fue grabado durante los tiempos de encierro y cuarentena.

En una entrevista con NME, la cantante comentó lo que significa para ella esta canción:

La canción es especial para mí. La considero una canción triste. La letra trata de terminar una relación, ya sea una relación romántica, una amistad, y estás listo para que termine. Sabes que es lo correcto, pero te tomará un tiempo superarlo. En mi corazón soy una persona que se inclina hacia canciones tristes. Esa es la música con la que estoy obsesionada, pero también soy alguien a quien le encanta bailar y poder tocar una canción. Siempre estoy dividida entre los dos. Escribí esta canción en el piano y quería mantener esta triste sensación unida, pero también poder sonreír y moverme hacia ella.

La cantante reveló hace unos meses que contrajo Covid-19, pero comentó que este tiempo de aislamiento le sirvió para completar el álbum debut.

Estoy tan aburrida, pero honestamente ha sido muy productivo.

Estamos más que listos para escuchar lo que nos tiene preparado Charlotte.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la artista