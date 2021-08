La muerte de Charlie Watts ha sido un cubetazo de agua fría para el mundo de la música, pues uno de los artistas más legendarios de la industria y quien fuese el baterista de The Rolling Stones desde 1960 influyó en una lista gigantesca de compositores que hoy le rinden homenaje.

A través de redes sociales, algunos de los músicos más grandes del mundo comparten fotos, videos y tuits entregando sus condolencias a la familia de Watts, pues éste falleció a los 80 años de edad en un hospital de Londres, rodeado de sus seres queridos.

Desde Paul McCartney, The Who, Elton John, Liam Gallagher, Lenny Kravitz y un largo etc, estas son algunas despedidas al baterista del diablo.

REST IN POWER.

Crédito foto de portada: Twitter