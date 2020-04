Estos días de aislamiento Charli XCX los está aprovechando para crear un nuevo material discográfico únicamente con lo que cuenta dentro se su casa. Este será llamado how i’m feeling now y llegará el próximo 15 de mayo. Y como primer adelanto, la cantante ya nos compartió el tema Forever.

Cuando la cantante anunció este nuevo proyecto, también comentó que estaría siendo totalmente transparente en cuanto al proceso y que estaría abierta a recibir opiniones por parte de sus fans. Cosa que hizo con este primer sencillo.

Inicialmente estuvo compartiendo en un live que hizo a través de su cuenta de Instagram algunos demos. De igual forma compartió algunas fotos de las grabaciones de la canción y le dio a elegir a sus fans entre tres opciones de imágenes para ser el artwork de la portada del sencillo.

Finalmente el ganador fue un artwork realizado por la ilustradora Regards Coupables, que ahora es la imagen oficial de Forever. Una romántica y esperanzadora canción de synth-pop, en la que Charli le canta a un amor que se ha ido y al que le promete quererlo siempre.

💞 FOREVER IS OUT NOW 💞 ARTWORK BY @REGARDSCOUPABLE 💞 THANK YOU FOR ALL THE LOVE 💞 ONE MORE OFFICIAL ARTWORK TO COME 💞 STREAM HERE https://t.co/Q1rlo0EiD4 💞 pic.twitter.com/M3nBQXPSsp

— Charli (@charli_xcx) April 9, 2020