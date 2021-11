Carlos Dzul aka ChangosPerros se mete a las cosas del amor en esta serie de viñetas.

“El Amor. ¿Qué es? Yo lo ignoro por completo. Pero me gusta hablar de lo que no sé. Aquí están algunas viñetas basadas en hechos reales, vividos o escuchados por ahí. Mi consejo: no se claven. No es cierto: sí clávense. Clávense chido. Pero no se malviajen. Nos vemos!”

