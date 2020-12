Chance The Rapper está por sacar una versión deluxe de su mixtape navideño con Jeremih, Merry Christmas Lil’ Mama. Y como un último adelanto, el rapero estrenó el sencillo “The Return”.

La nueva versión deluxe ha sido titulada Merry Christmas Lil Mama: The Gift That Keeps On Giving y se planea que vea luz hoy a la media noche. Esta, contendrá dos canciones nunca antes escuchadas, “Who’s To Say” y “The Return”.

La historia de Chance The Rapper con esta mixtape ya es larga, ya que la versión original fue lanzada en 2016. Y posteriormente en 2017 se compartió una especial reedición que fue nombrada Merry Christmas Lil Mama: Re-Warpped.

Incluso esta será la primera vez que tanto ambos discos como las dos nuevas canciones estarán disponibles en todas las plataformas digitales. “Comparte un emoji de árbol navideño si has estado aquí desde el día uno”, escribió en el anuncio el rapero.

Así que ya sabes, en unas horas Chance The Rapper se adueñará de la época navideña con Merry Christmas Lil Mama: The Gift That Keeps On Giving.

Foto de portada tomada del Facebook del rapero.