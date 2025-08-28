Revista Marvin

Centroamérica de Lagartijas Tiradas al Sol en el CCB

La pieza de teatro llega ahora al Centro Cultural del Bosque, CCB, en el Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández.

El proyecto artístico Centroamérica de Lagartijas Tiradas al Sol, llega con temporada en el CCB, esta pieza surge de una aproximación a una región a la que México históricamente ha dado la espalda. América Central es una región de la que en nuestro país sabemos poco, no forma parte de nuestro imaginario, ni de nuestras fantasías. La banda de artistas se lanzó a Centroamérica con una idea que muto ante el encuentro de las migraciones.

“Comenzamos pensando en una región del mundo que desconocíamos, una que nos queda muy cerca y muy lejos a la vez. Viajamos, leímos, preguntamos y escuchamos. Sabíamos que queríamos hacer un libro para compartir lo que fuimos aprendiendo y una obra de teatro sobre nuestro encuentro con ese territorio. Pero todo tomó un rumbo inesperado cuando conocimos a María y nos pidió que le hiciéramos un favor dentro del país que la vio nacer, en el que vivió siempre y al cual ahora no puede volver. Lagartijas Tiradas al Sol

Ahora tendrás oportunidad de ver Centroamérica del 28 de agosto al 14 de septiembre en el Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández del CCB con funciones de jueves y viernes 20:00 hrs, sábados 19:00 hrs, y domingos 18:00 hrs.

Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández, Centro Cultural del Bosque, CCB, Campo Marte detrás del Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma y, Av. P.º de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec, CDMX.

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

