Celeste está de vuelta para presentarnos un último adelanto de su nuevo disco antes de que finalice el año y la canción viene bajo el título de “Love Is Back”.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales pero además el día de hoy (31 de enero) será estrenada en vivo durante la edición de este año del Jool’s Annual Hootenanny, el cual será transmitido a través de la BBC Two por la noche.

“Love Is Back” le da seguimiento a la gran cantidad de material nuevo que Celeste nos estuvo compartiendo a lo largo del 2020. Tan sólo hace apenas un mes, la cantante lanzó el sencillo “A Little Love”, que fue incluida en la banda sonora del anuncio navideño de John Lewis.

Estas canciones formarán parte del nuevo material discográfico de Celeste, Not Your Muse, el cual según anunció, llegará a nosotros el próximo 26 de febrero de 2021. “Not Your Muse es el poder que encontré cuando me sentí impotente”, escribió en redes sociales con el anuncio del disco.

Y agregó: “Al hacer este álbum me he permitido llegar a un lugar donde me siento empoderada, con los ojos muy abiertos y satisfecha. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado en mi álbum debut y estar en esta posición, después del año que ha sido, no siento nada más que gratitud y emoción. Espero que lo disfruten…”

Te dejamos a continuación “Love Is Back”:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.