Causa Sui: estallido psicodélico en vivo desde un sueño danés llamado Christiania.

Un día amaneces con ganas de ambient; otro día cierras con deseos de una sesión de folk, pero al rock siempre se vuelve; la existencia no sería la misma sin su estallido, sin esa energía eléctrica incontenible y liberadora… a ella me remontó mientras suena Loppen 2024, el disco en vivo de la banda danesa Causa Sui.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Me llamó inicialmente la atención el nombre y luego el hecho de que su sello discográfico estuviera también en español: El paraíso. Al darle play arranca el registro de un concierto en el que despliegan todas sus habilidades instrumentales a propósito de un rock psicodélico libérrimo.

Aquel aquelarre comienza con “Sorcerer´s Disciple”-con sus ocho minutos de explayamiento-, que da cuenta de una de sus contadas presentaciones en directo desde la sala Loppen, que si bien está en Copenhague, forma parte del proyecto de ciudad libre llamada Christiania.

Se trata de un lugar que ha sido recurrente en la trayectoria de Causa Sui y al que ahora regresan para retomar algunos de los temas de From The Source (2024), un álbum que contiene “Visions of a New Horizon”, una composición de 7 partes que rebasa los 22 minutos.

Es por ello que Loppen 2024 está conformado por apenas 6 piezas, entre las que se encuentra “Red Sun in June”, que procede de la serie Summer Sessions que la banda auspicia.

Jakob Skøtt, Jonas Munk, Rasmus Rasmussen y Jess Kahr –Causa Sui– logran una amalgama psicodélica que incluye pasajes de post-rock y trayectos progresivos que luego pueden tornarse algo rugosos y pesados.

No puedo sino exaltar lo potente de la experiencia que ofrecen en un disco que refleja la experiencia acumulada a lo largo de 20 años de carrera y que está presente en andanadas tan contundentes como “Boozehound” y “The Spot”-que hasta tiene espíritu jazzero-.

Causa Sui con una banda que ha sabido procesar la herencia sonora de gente como Can y Popol Vuh para inyectarle también algo de la pátina de The Grateful Dead…¡todo un viajesote!

He aquí un concierto que despierta unas ganas inmensas de pertenecer a esa comunidad utopista y libertaria que se congrega para escuchar rock instrumental en un sueño social llamado Christiania.

