Carrion Kids han compartido “Rulo“, tema que homenajea a uno de los personajes más importantes del garage mexicano y que se desprende del compilado Hotel records mexico, vol 2.

La relación entre Rulo y Carrion Kids tiene mucha tela de donde cortar, pues Las Pipas de la Paz y dicha agrupación compartieron un intenso tour por Europa en 2019, siendo los Carrion… su grupo invitado. Además, en su momento, ambas agrupaciones trabajaron juntos en un cover a la canción llamada “Bailare sobre tu tumba”.

Desafortunadamente, el año pasado una complicación derivada de una neumonía nos arrebató a Rulo, quien dejo una gran huella en la escena del garage punk en México. Siendo miembro de Las Pipas…, esta tuvo una trayectoria de 8 años que los volvió iconos no solo nacionales, sino con reconocimiento internacional.

Ahora, con motivo del compilado de Hotel records, Carrion Kids aprovechó para publicar una canción tributo a su fiel hermano, amigo y colaborador. El tema lleva por nombre “Rulo” y no es otra cosa más que una carta de agradecimiento por su gran contribución a la música, su personalidad tan brillante que los distinguía y que lo hizo ser toda una estrella del rock and roll.

Y claro, como no podía ser de otra forma; el garage, punk, los gritos y los tamborazos adornan la letra cantada por los Carrion… Está difícil no sentirse conmovido con esta rola, pues es el resultado de la gran hermandad que existe entre la escena del punk nacional.

Escucha la rola aquí y espera próximamente el video oficial.

Crédito foto de portada: Instagram Carrion Kids