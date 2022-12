El arte es caprichoso y veleidoso… es por ello que se va regalando a cuentas gotas y es muy difícil permanecer teniendo el pulso del momento; a ello nos referimos con estar en estado de gracia, una condición en la que está actualmente Caroline Polachek y que debemos disfrutar mientras dure.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y eso que todo es ir en ascenso con quine fuera miembro de Chairlift, desde que debutara en 2019 con Pang y que el productor inglés Danny L Harle la considere su auténtica musa; además le ha traído mucha atención el haber colaborado con Charli XCX.

Al momento, todo es frenesí con Caroline Polachek, dado qe anuncia la llegada de un nuevo disco que lleva el simbólico título de Desire, I Want to Turn Into You, y da la noticia con la llegada de “Welcome To My Island”, que es una píldora de pop electrónico efervescente.

El sonido de esta canción nos da evidencias de que Caroline Polachek puede coquetear con el sonido del hyperpop, mientras se da tiempo para soltar un monólogo con toda intensidad. “Welcome To My Island” contó con la participación de 4 productores para enriquecer la propuesta.

Acerca de la pieza, Caroline le dijo a Zane Lowe de Apple Music 1: “Esta es la canción más malcriada que he hecho nunca, pero personalmente necesitaba ponerme en ese plan, de mocosa total, y despotricar sobre todo un poco. El disco habla mucho sobre catarsis y represión, así que creo que establecer esa tensión desde la misma primera pista es parte de una absoluta declaración de intenciones”.

Desire, I Want to Turn Into You será editado el 14 de febrero del 2023 para explotar más todas esas pasiones exacerbadas e incluirá las ya avanzadas “Sunset”, “Billions” y “Bunny Is A Rider”.

