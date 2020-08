La cuarentena nos tiene a todos inmersos en una gran nostalgia y todos esos sentimientos Carly Rae Jepsen decidió plasmarlos en su nuevo sencillo “Me And The Boys In The Band”.

Con esta canción, Jepsen le rinde tributo a sus compañeros de banda y a todos esos grandes momentos de tour que ahora parecen ya muy lejanos. Y para su creación, la cantante contó con el apoyo de Jack Antonoff, Tavish Crowe, Jared Manerika y Nik Pesut.

A different kind of love song… All this time off the road has me missing the band boys who have become like family.

Here’s something we cooked up from home- An ode to travel and adventures. Love from all of us…Me and the Boys in the Band. ❤️https://t.co/L5Vka7ZIlz pic.twitter.com/xwmpYBaUCK

— Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) August 18, 2020