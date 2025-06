Carlos Uzcanga y el Observatorio de Arte

Sentados en el café taco bar del mixólogo y escritor Kristhian de la Torre, Carlos Uzcanga me cuenta que han sido días agotadores, le comparto que en eso coincidimos.

TXT: Raciel Rivas



Hace apenas unos días Carlos terminó el recorrido de su proyecto Observatorio de arte que coordina junto con el curador de arte e historiador Alfonso Miranda Márquez y el artista Pablo Sierra. El recorrido se llevó a cabo en una camioneta van junto con personajes de inquietudes similares y un mismo deseo peculiar: conocer los hábitats diversos de artistas contemporáneos, en esta ocasión de la zona centro de esta siempre insospechada ciudad. Días agotadores, pero reconfortantes.

¿Cómo inicia Observatorio de arte?

Antes éramos un colectivo llamado “Ruta de arte y cultura”, poco a poco fue creciendo hasta lo que hoy conocemos como Observatorio de arte. Ya como Observatorio se sumó Alfonso Miranda Márquez, quien le ha dado una dimensión distinta, dado que al principio solo éramos artistas y ahora con él como curador e historiador el concepto se vuelve más interesante.

Observatorio nace además con el fin de ya no solo visitar los espacios particulares de los artistas, sino también de generar más contacto con los espacios que permiten la profesionalización del artista como fue el caso de QIPO 2024 o CLAVO 2025 o hasta alianzas como con Solito Sartoria. Observatorio además quiere ser un crisol del coleccionismo.

¿En qué sentido?

Queremos que la gente no necesite gastar miles de pesos para tener una obra de un artista contemporáneo en casa. Queremos que la gente pueda decir en su casa, “esta obra la compré el domingo pasado” cuando salí a pasear y conocer a los artistas en sus estudios. En ese sentido, sucede algo interesante conmigo particularmente. Yo trabajo toda la semana por, así decirlo, con artistas muertos, y los fines de semana con artistas vivos (risas).

-¿Trabajas en un archivo?

En la colección de arte moderno Andrés Blaisten. Más artistas del siglo XX.

โ€“Comprendo, y hablando de trabajo, ¿cómo surgió la serie que presentaste en el artweek para casa COMEX este año?

Todo surgió con una especie de broma. Empecé a subir a las redes la obra con el hashtag #COMEXPATROCINAME. Incluso hubo personas y artistas que me sugirieron dejar de hacerlo porque podría meterme en problemas, sobre todo de derechos de autor o algo parecido, o que me podían demandar. Lo pensé muchas veces. De pronto, un día me escriben de Comex gracias a una amiga que conocía a alguien de la empresa y les mostró mi portafolio, estaba nervioso, pero al terminar de leer el mensaje supe que no era una demanda (risas). De ahí me invitaron a participar.

-¿De qué trata esta serie?

COMEX tiene un muestrario en el cual tú lo ves y cada color de pintura hace referencia a un nombre. Rojo es rojo, amarillo es amarillo, pero muchas veces cuando vas queriendo encontrar más matices encuentras nombres como “sábana”, “jericalla”, “locura” y más. Entonces me preguntaba ¿quién decide nombrar a esos colores así? Quisiera estar en una reunión de esas donde se sientan a pensar cómo vamos a nombrar este color.

-Hasta cierto punto arbitrario ¿no? Digo, el acto de nombrar en sí, siempre ha sido arbitrario. Recuerdo con esto que me dices las obras de René Magritte, e incluso el texto que le dedica en su momento Michel Foucault, sobre todos estos juegos del lenguaje y sus significantes.

Sí, en el caso del nombre almohada, yo pensé por ejemplo de inmediato en José José (risas). Y ahora que mencionas a Magritte , de hecho le hago un homenaje a la icónica obra Ceci n´est pas une pipe, pero en este caso la llamo Esto ya no es un chip de comex (Ceci n´est pas plus un chip de Comex), justo con el color más parecido a la pipa de Magritte.

Ahora bien, la serie tiene otro sello distintivo: juego con lo escultórico y lo pictórico, lo público y lo privado. Digamos que se trata de un apropiacionismo crítico que no niega la autoría del artista, pues se evidencia en el título que la obra es de ese artista. Por ejemplo, hago en miniatura el “Puppy” de Jeff Koons, y la araña monumental de Bourgeois, que solamente puedes ver sus originales en grandes espacios públicos. De este modo, me pregunté ¿cómo puedo hacer para atesorar dicha obra monumental? De aquí surge también una subserie intitulada “Museo”, justo del color “museo” de los muestrarios de COMEX.

-Ahora en la reciente visita guiada que diste junto con Alfonso Miranda Márquez en casa COMEX, escuché una anécdota donde comentabas incluso con los precios de las obras. ¿Cómo fueron estas experiencias en el posicionamiento de tu obra dentro del mercado del arte?

Sí, por ejemplo, en Qipo 2024 reproduje la banana de Maurizio Cattelan que en su momento se vendió, al parecer, en 120,000 dlls, en mi caso hice un ajuste hasta por el tamaño y la pusé en 120 dlls, ¡y se vendió! En otra exposición en 2025, igualmente jugué con el valor de otra obra, una moneda de 20 pesos mexicanos; sumé a esa moneda cada parte que componía la obra, es decir, el cuadro, el enmarcado, la comisión. Al final llegó una chica economista, calculó el valor de la obra a partir de lo que le dije y así se la llevó.

Hubo de igual modo otra obra que fue un espectáculo. Durante la semana del arte del 2024 tenía expuesta una reproducción miniatura de Van Gogh, de pronto un amigo le aventó una lata de pintura gritando una consigna política, como estaba sucediendo en esos momentos en varios museos alrededor del mundo. El momento fue interesantísimo porque una gestora cultural que respeto mucho y conozco se acercó conmigo y se solidarizó, supuestamente, por lo que estaba pasando, y reprobó de inmediato el acto. No obstante, una mujer, fascinada por lo que había pasado, me preguntó ¿Está aún a la venta? A lo que le respondí afirmativamente. No lo pensó dos veces y me dijo “Me la llevó”. El mundo del arte es muy extraño (risas).

-¿Y respecto a Observatorio de arte qué sigue Carlos?

Pues hacemos por lo general once observatorios al año. Tenemos varias rutas: Centro; Coyoacán; San Ángel-Desierto de los Leones; San Rafael-Santa María La Ribera; Roma-Condesa; y Del Valle-San Pedro de los Pinos. Queremos ir abriendo cada vez más recorridos, pero lleva su tiempo.

-¿Cómo se pueden inscribir los espacios?

Hasta ahora ha sido por recomendaciones. Los mismos espacios a los que hemos ido nos van recomendando más, y a su vez tenemos una selección curatorial. Esto porque pensamos también en las exigencias del público. Hay una comunidad de nuevos coleccionistas y amantes del arte cada vez más amplia y exigente. Nos gusta esto que sucede con la comunidad cultural que cada vez se va expandiendo más.