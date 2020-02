Carlos Rivera nos deleita con esta nueva canción súper romántica y pegajosa que combina lo mejor de los ritmos latinos con un ligero toque de pop.

“Perdiendo la Cabeza” es el nombre que esta increíble canción lleva y que juntó el estilo de tres grandes cantantes. Prepárate para escuchar esta bomba contagiosa de ritmo junto a Pedro Capó y Becky G, obvio, comandados por el cantante mexicano, Carlos Rivera.

Con una melodía y letra super melosa, esta canción es más que perfecta para dedicarle a esa persona especial en tu vida. Tal y como era de esperarse, Rivera le imprimió ese toque de romanticismo que acostumbra ponerle a todas su canciones.

El toque sensual y fresco, sin duda alguna llegan con Becky G y Pedro Capó, quienes se encargan de darle ese plus de reggaetón y ritmo a la canción con su voz y estilo, creando una combinación perfecta que no te empalaga para nada y al contrario, te hace no querer dejar de escucharla.

Enamórate junto a estos tres grandes al ritmo de “Perdiendo la Cabeza”, acá abajo está el video.